尊重少數族群 桃園賽德克族僅425人仍辦播種祭

2017-09-09 15:17

［記者謝武雄／桃園報導］雖然設籍桃園賽德克族原住民只有425人，但市府尊重族群文化傳統，仍然編列預算辦理賽德克族播種祭活動，今天在桃園區陽明公園舉行，市長鄭文燦致詞時，歡迎各地的賽德克族朋友到桃園參加播種祭，抱持虔誠之心，感謝祖靈的保佑，桃園市擁有1/4平地原住民族，未來會打造成為原住民族的第2故鄉。

鄭文燦說，賽德克族播種祭不僅是感恩的時刻，更是族人團結、分享的象徵，讓所有族人瞭解世代的傳統，雖然設籍桃園的賽德克族人只有425人，人數不多，但市府尊重族群文化傳統，辦理這項活動，也希望能吸引各地賽德克族人參加。

鄭文燦表示，桃園市原住民族人口突破7萬1千人，是花東地區以外最多原住民族居住的城市，市府推動許多原民政策，成立「原住民族發展基金會」，將保存更多工藝、文創，培養更多年輕人創業，妥善照顧都會區原住民族，原住民租金補貼部分，今年是750戶，每個月4千元，明年將提高至1千戶，另針對原住民族高中生、大學生提供學費、生活補貼。

未來，市府會在國道二號橋下閒置空間，增設原住民族廣場，提供原住民族休閒、活動的空間；虎頭山公園的原住民族集會所將重新拉皮，以符合原住民族特色。

播種祭為賽德克族重要祭典，主要為祈求該年農作豐收，播種祭進行之前，會由部落領導人協同長老數人赴主祭司的家中諮詢有關播種事宜，擇定時日後同一區域所有的部落同時舉行，除重病及不良於行者之外，族人都需要參與，但期間若有族人亡故，則取消該次的祭儀活動；今天的播種祭是在耆老帶領下，按照傳統儀式來辦理。