從6歲到84歲 竹市義民祭千人挑擔

新竹市客家義民祭熱鬧登場，千人挑擔更是場面壯觀。 （記者蔡彰盛攝）

2017-09-09 15:15

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕「2017新竹市客家義民祭」上午盛大登場，重頭戲「挑擔踩街」於關新公園拉開序幕，全台逾千名民眾前來共襄盛舉，踩街隊伍共65隊，各隊用盡巧思展現客家精神，與市長林智堅齊步挑擔踩街，重現過往客家先民挑擔奉飯情景，林智堅表示，透過義民祭盛會讓不同世代共同參與，向下扎根傳承客家文化及義民信仰。

今年新竹市首次辦理「挑擔踩街」，市民熱情參與，竹市在地客家社團、社區里民甚至遠從新北市永和區的民眾組隊參與，年齡更跨越6歲到84歲，林智堅與民眾一同從關新公園出發，挑擔踩街至金山寺，許多隊伍運用巧思、透過造型特色及創意隊呼展現客家精神，吸引民眾駐足、歡呼。林智堅說第一次嘗試挑擔踩街，發現需要習得許多技巧才能順利挑起，挑擔踩街雖沒有「市政擔子」重，仍甘之如飴，會持續做好市政工作。

林智堅表示，義民祭由15大庄輪流舉辦祭典，今年由六家祭典區輪值，範圍包括新竹市千甲、金山、科園等數里，為慶祝15年一度主辦客家傳統民俗祭典，發揚義民爺保衛鄉土忠義的奉獻精神，市府以「共下有義思」為主題，從8月起推出系列展演，受到熱烈迴響，今日更規劃一日祭典，從挑擔踩街、食福宴、才藝擂台及晚間客家音樂會，展現義民文化精神與客家藝文表演的多元豐富，邀請民眾一起體驗新竹市15年一度的客家文化慶典，傳承客家文化。

林智堅說，竹市客家人口超過13萬、佔人口3成，市府於104年創設專責相關業務的客家事務科，未來將投入4770萬經費，將關東市場空間活化為「客家文化會館」，並設置客家圖書館，結合週遭客庄景點，打造在地客家文化推廣中心。

文化局表示，為讓民眾認識客家文化豐富內涵，下午在關新公園由新竹市9個客家社團及洗衫坑舞集輪番上陣，帶來精采的客家山歌及舞蹈，展現客家傳統歌曲及民俗技藝之美；晚間6時30分「義起賞樂－音樂會」，更邀請到許多重量級卡司，由客家音樂界的重量級人物陳永淘精彩開場，並由第28屆金曲獎「最佳客語歌手獎」及「最佳客語專輯獎」雙料獲獎「二本貓」、創作歌手「黃瑋傑」接力，呈現多元風格的客家流行音樂組曲，最後則由「吉娜罐子」炒熱氣氛。

開臺金山寺為慶祝義民祭，於9月6日至9月10日於新竹新莊火車站前盛大舉行「106年褒忠義民節輪值六家聯庄新竹市祭典分區活動」， 10日上午8時將於新竹新莊火車站前集合出發至新埔義民廟獻午供，當日晚間6時於開台金山寺進行普渡，展開熱鬧的義民之夜；9月12日上午9時將恭送義民爺回新埔義民廟，為今年的義民祭典畫下句點，歡迎有興趣的民眾到場共襄盛舉，開臺金山寺洽詢電話：03-5780566。