2017全國義民文化祭開幕 世大運金、銀牌選手齊讚聲

世大運武術金、銀牌得主陳宥威（左起依序往右）、許凱貴、陳宜盈今天早上也跟空姐陳怡婷（右2）一起參加全國客家義民祭開幕前起跑儀式。（記者黃美珠攝）

2017-09-09 15:01

［記者黃美珠／新埔報導］全國客家義民文化祭今天在新埔義民廟前廣場開幕，除了新任行政院長賴清德到場參與成為焦點外，正妹空姐陳怡婷，跟剛在2017世大運武術項目分別奪金摘銀的許凱貴、陳宥崴、以及陳宜盈等4人共同以非客籍身分參與祭典，手持義民香旗，從今年輪值祭典的六家庄林家祠出發，一路冒著雨奔向新埔義民廟，緊接著再跟著挑擔，也是今年開幕式的話題。

新竹縣政府文化局表示，義民祭典傳承到今年已經229年，而這次格外深具意義就在於15大庄輪值祭典的習慣，又轉回到了起始的「六家輪值祭典區」負責籌辦。

近年縣府還成功在祭典傳統的儀俗中導入了路跑運動，才會在開幕式前邀請正妹空姐陳怡婷，從前台灣省主席、輪值祭典區主委林光華手中接過義民香旗後，跟著剛在2017世大運武術項目中分別奪金摘銀的許凱貴、陳宥崴、以及陳宜盈等，用接棒、傳承的方式，把義民香旗一路從六家護送回到義民廟，間接預告開幕式後、傍晚要登場的勇士路跑將一樣熱鬧可期。

縣府今年號召了666名演員一起進行創意挑擔踩街秀，演出節目除了有15聯庄的義民大旗陣，田屋八音表演「客家八音神樂陣」、義民中學演出「客家武術陣」、龍華科大帶來「創意宋江陣」、博愛國小還有可愛的「百豬納福扛豬陣」等，儘管天公不作美，但是信眾熱情不減，一如往年熱鬧滾滾。

新竹縣政府警察局有鑑於今天是「賴神」上任行政院長後的首次公開行程，維安方面特別謹慎，不僅把指揮中心直接設在新埔警分局褒忠派出所內，還透過m-police的即時影像傳輸系統，整合各重要道路、義民廟內外監視系統等進入指揮中心，中央、地方同步掌握現場最新動態。

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前台灣省主席、今年義民祭輪值祭典區主委林光華（左2）跟新竹縣長邱鏡淳（右2）共同把義民香旗交到空姐陳怡婷（右3）手中，啟動今天的開幕式。（記者黃美珠攝）

客委會主委李永得（左）、新竹縣長邱鏡淳（右）一起替平安符過爐，準備開幕式後發送給信眾。（記者黃美珠攝）

立委林為洲（前排右起依序往左）、新竹縣議會議長張鎮榮、新竹縣長邱鏡淳、客委會主委李永得、前台灣省主席也是這次輪值祭典區主委林光華、副縣長楊文科一起向義民爺獻花。（記者黃美珠攝）

創意挑擔開啟今年的義民祭典系列活動。（記者黃美珠攝）

眾人穿著雨衣、撐著傘辛苦挑擔奉飯給義民爺。（記者黃美珠攝）

666人輪番上陣的創意挑擔踩街。（記者黃美珠攝）