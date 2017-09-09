2017-09-09 14:49

〔記者葉冠妤／新北報導〕活動中心變身K書天堂，離家近讀書更帶勁！

新北市三重區共有36座市民活動中心，其中22座設有多功能閱覽室，不僅提供書報雜誌及溫書座位，還能無線上網，成為不少考生心目中的K書天堂。

三重區長劉來通表示，這幾年陸續在三重區內的市民活動中心增設閱覽室，其中以大同市民活動中心的閱覽室最大，設有224個座位，聯邦、興華、五華閱覽室則是每個座位都配置燈光及隔板，設備豪華，完全不輸給圖書館跟K書中心。

另外，永福、六合、興華、重陽、六張、聯邦、開元等閱覽室及後竹圍親子館，更設有兒童區，放置兒童圖書，適合大、小朋友共讀，爸媽帶著小朋友輕鬆散步出門，就能享有安靜舒適的親子空間。

常到閱覽室溫書的魏同學說，還好家附近就有過圳市民活動中心閱覽室可以讀書，不用再跑到圖書館人擠人；楊姓考生則說，住家附近的活動中心閱覽室雖然空間較小，但卻更能專心，節省交通往返時間，可以看更多書。

新北市民政局地方自治科陳耀川科長表示，新北市479間活動中心，1成以上設有多功能閱覽室，環境清幽適合考生考前衝刺，除週一及政府公告假日休館外，多數開放時間為週二至週六，上午9時至晚上21時、週日上午9時至下午17時，歡迎民眾多加利用。