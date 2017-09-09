親子趣味競賽 鄭文燦送大紅包、談地方建設

2017-09-09 14:27

［記者謝武雄／八德報導］市府社會局八德家庭服務中心今日舉辦親子趣味競賽，市長鄭文燦致詞時除送出4足歲讀中班免學費大紅包，也大談地方建設，從八德國小改建、北區青少年活動中心到綠線捷運，鞏固票源意味深濃，最後他和現場領民眾及小朋友，一齊玩竹蜻蜓，回味兒時的遊戲，也讓現場氣氛達到最高點。

由於到場的大都是年輕父母親帶著小朋友，鄭文燦首先送出大紅包，強調桃園就讀幼兒園大班免學費政策將提前到中班，可減輕家長負擔；另八德人口達19萬6千人，明年預計突破20萬人，市府會完善八德各項建設，總金額高達982億元的捷運綠線已納入「前瞻基礎建設計畫」，預計明年動工，將貫穿八德市介壽路。

保一總隊基地將打造成為大湳森林公園，八德擴大都市計畫內將設置北區青少年活動中心，總預算高達八億元，規劃建置兒童發展中心，推動運動、智能發展、音樂、運動、閱讀、美術、電競等項目，八德國小校舍將全面更新，會在現有運動區域興建校舍，完工後才將原有教學大樓拆除。

鄭文燦說，這場親子趣味競賽活動是由八德區家庭服務中心舉辦，目前桃園市13個行政區都有家庭服務中心，專門策劃親子活動，透過親子共遊、共學，讓家庭教育更完善；另八德親子館將搬遷至八德綜合大樓，原代表會規劃設置公托中心，未來將以1生活圈1親子館為目標。

現場還設有童玩體驗區、親子童玩DIY，早期療育中心、法律扶助基金會等13個公益單位也設攤宣導，讓參與民眾能掌握正確福利資訊。