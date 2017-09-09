閣揆公開行程「頭香」 賴清德獻給義民爺

行政院長賴清德（中）就任閣揆後的「頭香」公開行程，給了新埔義民廟的義民祭典。（記者黃美珠攝）

2017-09-09 14:22

［記者黃美珠／竹縣報導］新任行政院長賴清德上任後第1個公開行程今天就獻給了客家義民爺。他早上11點多抵達新竹縣新埔鎮的褒忠亭義民廟，出席「2017全國義民祭在新竹縣～義魄千秋」的開幕式。他在這個「頭香」行程也替客家鄉親帶來了驚喜，強調行政院未來會持續推動客家語言的扎根工作，也已經完成了客家基本法的修正，未來客家語言也將是台灣的國家語言之一。

此外，前台灣省主席林光華今天也以義民祭輪值祭典區主委的身分「爆料」說，賴清德也是客家子弟！此話一出馬上掀起全場一陣驚喜，但是賴清德本人並未就此多說，也婉謝媒體進一步訪問。

昨天才剛上任行政院長的賴清德今天早上11點多抵達義民廟，現場間歇性的雨勢隨著「賴神」的到場終於慢慢趨緩。

他入廟參拜後，回到義民廟前廣場先用客語逐一向所有在場者問安，最後跟新竹縣長邱鏡淳等一起挑擔奉飯給義民爺。

賴清德面對鄉親開門見山就說「這是我接行政院長之後的第1個公開行程」，現場立刻爆出掌聲，他則感謝大家的邀請，表示覺得很榮幸、歡喜參加這場全國客家信仰的祭典，他祝福整個活動順利圓滿成功。

他說，此行除代表總統蔡英文與行政院來向義民爺致敬，祈求義民爺保佑台灣國泰民安風調雨順。

他也要感謝客家鄉親在台灣各階層、各個角落都有非常傑出的表現，推動台灣經濟發展，也推動台灣往前邁進。更希望用具體的行動表達行政院對客家文化的支持。

賴清德說，客家文化淵遠流長，義民祭典也已經傳承200多年，有傳統包括挑（飯）擔、黑令旗的象徵，也有創新如：神豬彩繪、以及漫畫彩繪，活動當中還不忘繼續推動環保等。正因為不斷的進步，在各界的努力之下，這個祭典已經是我國第16個無形文化資產，也是交通部所公布的台灣觀光年曆。

他肯定這個經由地方大家努力，也獲中央大力支持的祭典，是屬於國家的慶典，這是新竹縣的光榮，也是台灣的光榮。

賴清德說，他今天也替客家鄉親帶來3個好消息。首先就是基於文化的根源是語言，所以除了地方各界重視客家文化的傳承，行政院也會持續推動客語的扎根工作。

其次他說，政府已經修正了客家基本法，要把客語列為國家的語言。

賴清德並趁詢問在場者「這樣好不好？」的機會，轉頭點了一下坐在貴賓席上，2名分屬國、民2黨的立委林為洲和邱泰源，對全場鄉親說「那我們就要拜託林立委和邱立委幫忙了。」讓在場者對新閣揆向國會委員巧妙「拜碼頭」的方式不覺莞爾。

最後賴清德也針對浪漫台3線的重大計畫表示，本案不僅地方關心，客委會主委李永得非常支持，就是他和總統都很重視。

相關預算都已經編列了，不僅在年度預算內，在前瞻基礎建設內也有。

他說，計畫已經上路，經費也已經編列，後續只要地方中央攜手，浪漫台3線的建設就可望指日可成。

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新任行政院長賴清德今天參拜義民爺，也替客家族群帶來包含客家語言將成為台灣國家語言之一在內的3個好消息。（記者黃美珠攝）