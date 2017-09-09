苗縣新雞隆新設雞場地方抗議反對 說明會流會

2017-09-09 14:12

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉新雞隆地區（即新隆及盛隆村）有業者新設養雞場，面積約8分地，業者今天召開說明會，近百位村民頭綁抗議白布條，高喊「拒絕養雞場，還我有機村」表達堅決反對，抗爭村民質疑說明會場地太小，無法容納村民，苗栗縣府農業處官員隨即宣布流會，銅鑼鄉長謝其全等人強烈要求未獲居民同意前暫時停工。

黃姓業者回應說，他們是合法申請，已取得建照、水土保持許可及容許興建畜牧設施等，一切合法，主動召開說明會，主是要向地方人士說明雞場的設施，不論是空氣及水都會依最高環保標準來處理，將污染降至最低。

新盛社區理事長陳石豐指出，黃姓業者在新隆村設立養雞場，養雞場排出的臭味會影響居民生活環境，蚊蠅孳生，影響衛生，一旦發生禽流感時，勢必影響居民的生活及安全。

業者今天召開說明會，近百地方人士齊聚天佑宮前高喊「養雞場滾出去，還我好山好水」、「保護有機村，拒絕污染家園」等口號堅決反對興建養雞場。

抗爭居民質疑召開說明會程序不合法，且場地太小，民眾則站在會場門口，拒不入內，場面一度混亂，苗栗縣府農業處官員隨後以「場地太小」為由，宣布說明會流會。

謝其全當眾要求業者在地方居民未同意前，暫時停工，惟業者強調，一切合法申請，會繼續施工，且持續與地方人士溝通。