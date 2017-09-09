「運動i台灣計畫」票選 鄭文燦為桃園獨輪車拉票

「大家瘋運動」活動在國立體育大學熱鬧登場。（記者謝武雄攝）

2017-09-09 13:54

〔記者謝武雄／桃園報導〕每年的9月9日為國民體育日，市府體育局今天在國立體育大學田徑場舉辦「大家瘋運動」活動，由於體育署「運動i台灣計畫」票選地方特色運動，市府推薦獨輪車運動競逐「挑戰極限獎」，市長鄭文燦致詞時也不忘替獨輪車拉票，呼籲市民於11日前每日上網投票，每人每日可投一票，如果拿下總冠軍，市府將提撥100萬元獎金推動學校獨輪車運動。

活動現場提供各項好玩運動，包含球類趣味闖關體驗活動、分組趣味競賽及體適能檢測等，其中，在分組趣味競賽中加入「穿針引線」、「捷足先登」、「鐵人三項」等趣味競賽項目，還有豐富摸彩品，讓民眾親有玩又有拿。

鄭文燦說，配合「國民體育法」規定及體育署推動「運動i台灣計畫」，市府每年都編列大筆預算支持運動發展，期盼規律運動成為常態，達到健康的最低標準「7333」，每週7天有3天運動30分鐘、心跳130下，不論是兒童、青少年、成年人、長者都能提高健康指標。

鄭文燦表示，今年的世大運，有9項運動在桃園市內15座場館進行比賽或訓練，而桃園的選手更榮獲3面金牌，包括田徑標槍鄭兆村、競技體操鞍馬李智凱、跆拳道品勢蘇佳恩，市府將舉辦世大運選手的慶功會。