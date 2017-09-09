北一女自殺事件引熱論 專家：這個跡象是易察覺警訊

研究發現，失眠等睡眠問題是自殺防治的易察覺警訊之一。（情境照，取自《CNN》）

2017-09-09 15:36

〔即時新聞／綜合報導〕日前發生的北一女新生跳樓自殺事件，引起國內輿論熱議，由於明天就是一年一度的「世界自殺防治日」，董氏基金會稍早刊文指出，包括失眠等睡眠習慣改變是特別重要的可觀測警訊，將可藉此預測部分的自殺行為。

董氏基金會引述一篇今年6月刊載於《臨床精神醫學期刊》的研究報告指出，來自美國史丹佛大學醫學院的研究人員，針對50個年齡介於18至23歲，過去或近期曾有過自殺念頭的大學生進行為期一週睡眠監控，發現睡眠問題是受試者未來幾週中，自殺想法加劇的警訊。研究者控制了諸如憂鬱程度、酒精與藥物影響等相關變因後，睡眠問題與自殺想法的風險增加仍存在相關性，推測將可藉此獨立預測更多的自殺行為。

全國自殺防治中心計畫主任暨台大醫學院精神科名譽教授李明濱指出，自殺成因非常多元，常見的案例是在重大壓力或困擾下，產生絕望及衝動，與失眠、焦慮、憂鬱、自卑及社交關係很有關聯。他說，台灣18歲以上成年人口有約3成具有睡眠困擾，民眾多自行服用安眠藥而輕忽此警訊背後的嚴重問題，李明濱因而建議民眾若失眠已造成身心困擾，應盡速求助精神科醫師，並輔以相關療程。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨則認為，前述研究已證實睡眠問題會導致具自殺念頭年輕人的問題惡化，但這也提供自殺防治一個有利的線索。她說，相較於其他精神疾病，睡眠問題較不被汙名化，大部分的人也不會因而避諱在公開場合討論或對外求助，這也讓失眠等睡眠問題成了自殺防治的一大助力。

葉雅馨提醒家長，若發現孩子有睡眠問題，進而實質影響生活作息、食慾甚至是學習時，可以積極與孩子討論要如何改善，切勿輕忽睡眠問題背後的警訊及未來可能對心理產生的相關影響。

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