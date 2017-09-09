台日情傳3代 日籍教授半數遺產贈成大設獎學金

2017-09-09 13:41

〔記者洪瑞琴／台南報導〕成功大學第1代學者百瀨五十教授（成大前身工業高等學校時期），戰後1947年帶著妻女隨遣返人潮回日本。長女泉美代子在台灣出生，生前擔任教職，期盼父親的生命能在台灣學子記憶中延續，捐出半數遺產1200多萬元贈授成大，以百瀨五十教授及其名義設置獎學金。美代子之子泉浩平、泉晴次今天來台完成母親遺願，成大師生共同見證這令人感動的世紀情緣。

成大校長蘇慧貞表示，日前接到一封日本寄來的電子信，表達捐款意願，她半信半疑覺得怎麼會有這麼好的事，經過書信往返及法律確認，終於今天成就美事－椿。蘇慧貞並表示，百瀨五十教授是成大化工領域首批學者，目前可找到最早期18篇研究報告，百瀨教授即參與16篇，其長女泉美代子在台灣出生，不僅感受父親對台灣眷念，亦受平等教育影響，後來成為女權推動者，她早在2005年生前即叮嚀遺產捐出半數給成大，由第3代來完成，時隔85年這分情永續，令人感動。

泉美代子的長子泉浩平分享生活點滴，他說，小時候餐桌上會出現台灣食物是很理所當然的事，只是他以為的（台灣炒麪）其實是台灣炒米粉。他也感性表白，因為這趟捐贈之緣，讓他重拾母子對話回憶，說到情深處不禁哽咽！

百瀨五十教授在成大作育英才無數，歷史文物館同步舉辦百瀨五十教授文物展；此外，校方感念百瀨五十教授的付出，以及其長女美代子對成大學子情深意厚，選在成大創校校區的舊行政大樓前西側草坪，由校長蘇慧貞偕同美代子之子泉浩平、泉晴次兄弟兩人種下紀念樹，象徵百瀨五十教授與美代子的精神長存成大。

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