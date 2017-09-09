女兒「轉大人」老爸贈啤酒當成年禮

2017-09-09 13:17

〔記者詹士弘／雲林報導〕大斗六區106年度成年禮活動今天在斗六市善修宮舉行，有來自斗六高中、斗六家商、正心高中、義峰高中219名學生參加，正式「轉大人」，有爸爸贈送傳家寶時，拿出「一手」啤酒及族譜，提醒女兒就算成年了，出門在外還是要小心。

典禮主持人、斗六市長謝淑亞表示，成年禮的儀式過後，孩子們將成為對自己負責的大人，無論是做事情或說任何話，都要三思而後行，對於辛苦養育自己長大的父母，更是要負起不讓他們擔心、照顧他們的責任，這是成年後的壓力，也是讓自己成為社會中堅份子的助力。

在贈送傳家寶儀式中，住在斗六的林松農，拿出6罐啤酒及厚厚的林姓族譜，送給就讀斗六高中的女兒林儀芳，成為現場目光焦點，林松農說，畢竟是女兒，就算成年，長大了還是要注意自己的安全，所以除了送族譜之外，也送啤酒提醒女兒出門在外，一定要小心。

「竟然是啤酒！」林儀芳說，爸爸曾預告會送她特別的禮物，沒想是碑酒。問到要怎麼處理這些啤酒呢？她說當然是跟爸爸一起喝囉，父女間的好感情從互動的小細節就能看出來。

成年禮活動依古禮進行，學生先向至聖先師孔夫子行上香禮，並一同舉杯共飲成年禮酒，就完成成年禮儀式。隨後斗六市長謝淑亞、林內鄉長張維崢、莿桐鄉長廖秋蓉代表贈送參加成年禮學生450元圖書禮卷一份，印上學校和姓名的成年禮認證卡隨身碟，恭喜他們今天開始「轉大人」了。

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