保健》太陽眼鏡戴錯更傷眼 白內障恐悄悄找上門

2017-09-09 13:22

［記者王峻祺／花蓮報導］市售太陽眼鏡琳瑯滿目但也暗藏危機，花蓮有1名30歲男子長期配戴「深色」太陽眼鏡從事戶外運動，卻忽略鏡片抗紫外線係數，導致視力每況愈下，就醫後發現罹患輕度白內障；門諾醫院副院長許明木表示，應以具有高度隔絕紫外線防曬係數鏡片為主，過於鮮豔、深色的鏡片都不宜外出久戴。

時序入秋，天氣依舊炎熱，戶外紫外線指數動輒上看過量級及危險級，民眾外出除會做好防曬措施外，為避免陽光直射眼睛造成傷害，多半也會選戴太陽眼鏡，但卻有鏡片選擇愈深色，愈能杜絕紫外線的錯誤觀念，導致白內障、視網膜黃斑部病變等疾病悄悄找上門。

許明木強調，太陽眼鏡的選擇，主要是以隔絕紫外線的防曬係數為考量，最好是能夠選戴紫外線過濾率達99％至100％的鏡片，建議可選擇鏡片上標有UV400以上的鏡片，代表將能過濾掉400mm以下的紫外線光。

他說，由於市售鏡片顏色多元，不適當的顏色更可能會造成傷害，也容易影響視覺，並非愈深色防曬效果愈佳，建議應以灰色、墨綠色及棕色為考量，由於灰色對各顏色波長都能均勻吸收，且不會改變物體原色，是公認最好的太陽眼鏡顏色。

許明木說，秋冬季節也需要配戴太陽眼鏡，民眾除考量眼鏡的合適度、輕巧方便性外，還要選擇通過商品檢驗標章的產品，並建議挑選寬鏡面的太陽眼鏡，因遮蔽範圍愈大，保護功能愈齊全，材質上則以安全鏡片或太空鏡片為主，購買前可對準門窗框或燈管照射測試，鏡片反射若有倒影及流暢弧度，代表材質較佳。