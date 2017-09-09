淡水漁人碼頭拍照打卡 送限量鑰匙圈加優惠

2017-09-09 12:56

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府推出「愛戀漁人碼頭－情人月」活動，即日起至9月30日，每週六、日晚間7點至9點，現場有民歌演唱，下午5點起在漁人碼頭港區13個裝置藝術點任一處拍照打卡，即可到服務台兌換愛戀鑰匙圈，限量100份，送完為止。

農業局長李玟表示，拍照打卡場景包括石滬觀景台、魚藏文化體驗館、浪漫幸福樹與鐘、淡水情人鐘、情人橋、我愛淡水漁人碼頭裝置藝術、情人框、巧克力夢公園、美人魚池、福容飯店戶外泳池、海豚池、紅心廣場、鯨魚池等13處。

活動期間每週六、日，每天準備100份愛戀鑰匙圈，送給在裝置藝術打卡的民眾；此外，隨鑰匙圈贈送淡水福容大飯店提供的「情人塔」、「Lobby Bar無酒精飲料」買一送一優惠券。

淡水區漁會推出「魚藏霜淇淋」買一送一優惠（限週一至週五），即日起至9月29日止，至淡水區漁會粉絲團按讚，或至情人鐘、石滬觀景台、魚藏文化體驗館等指定地點打卡，並出示頁面，享有魚藏霜淇淋買一送一優惠。

商店街也推出180元飲品買一送一活動，凡出示當日與淡水漁人碼頭裝置藝術拍照打卡，並至「漁人水岸」或「ALOHA海洋餐廳」臉書留言上傳照片，出示頁面，即享180元飲品買一送一優惠（限內用，冰沙、啤酒除外，平假日適用）。