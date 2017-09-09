3年半一次 北捷新北投線下週二軌道研磨

2017-09-09 12:52

〔記者黃建豪／台北報導〕台北捷運新北投支線作為北捷唯一在白天進行鋼軌研磨的區段，時隔3年6個月後，將於下週二（12日）上午10時至下午3時， 進行例行鋼軌研磨及維護作業， 作業期間會伴隨較大聲響及粉塵，且北投站、新北投站將調整列車停靠月臺，提醒乘客多加留意。

北捷表示， 新北投支線自2007年起，定期進行白天軌道維護作業，淡水信義線的北投站與新北投站列車，在9月12日當天，作業期間營運模式將調整為，新北投支線，北投往新北投站列車，乘客改於第3月台上下車、新北投站往北投站列車，乘客改於第2月台上下車。

另外， 北投站往大安站的區間列車，於北投站下車的乘客，得改由第1月台下車、

北投站往大安站列車的乘客，得改由第2月台上車。

北捷指出，捷運高運量系統軌道研磨作業均在捷運營運結束後，才於夜間施工，但是為了維持捷運服務品質及維護居民安寧，新北投支線是唯一在白天進行鋼軌研磨的區段，現階段鋼軌研磨週期約為3年6個月，定期持續追蹤觀察，前次研磨時間為2014年4月份。

而軌道研磨作業，是由維修人員熟練操作重達72噸的鋼軌研磨車，透過電腦準確控制磨石角度，鋼軌平順無稜角，讓列車行駛平穩，旅客才得以享有舒適的搭乘環境。在進行鋼軌研磨作業時，鋼軌研磨車必須在軌道上來回研磨，同時會伴隨較大聲響及粉塵。