獨家》神秘外國人墓碑 埋藏高雄國際海運史

2017-09-09 12:59

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市府計畫將覆鼎金公墓闢建為公園，目前正在進行移除墓地的工程，但文史團體陸續發現幾座極具歷史意義的墓地，其中有3座已獲高市府正視保留，最新發現的一座外國人墓碑，竟呈現出高雄海洋城市的國際海運史，文史團體目前正爭取正名、保留，也希望能找到這座墓園的後代子孫。

「地下高雄：覆鼎金掃墓團」指出，市府殯葬處前幾天通知，工程人員在日治墓群挖掘出一塊「神秘」外國人的墓碑；為何說他神秘？這塊墓碑上是用日文寫下「ジヨン ウヰリアム クロフォード」他的名字，經查證後，翻譯為約翰‧威廉‧克勞佛（John William Crawford）。

「掃墓團」成員原以為約翰是首位長老教會牧師李庥（Rev. Hugh Ritchie）之子，但墓碑被挖出後，原本被埋在土裡的碑文露出，清楚記載他是法國貨船迪蒙．迪維爾號（SS Dumont d'Urville）的輪機長，也就是船艦上輪機部門的最高負責人。

迪蒙．迪維爾號是一艘以法國探險家儒勒．迪蒙．迪維爾（Jules Dumont d'Urville）為名的蒸氣運輸貨船，1918年由香港黃埔船塢有限公司（Hong Kong & Whampoa Dock Co. Ltd.）製造，首位英國籍船東將它命名為赫爾梅林號（SS Hermelin），後來陸續易主，分別由挪威、法國、日本等國家持有，1944年7月3日遭美軍魚雷擊沉。

「掃墓團」指出，約翰1881年出生於蘇格蘭格里諾克（Greenock），1935年12月31日於高雄病歿，葬於覆鼎金，當時任職迪蒙．迪維爾號的輪機長。如此一塊小小的墓碑，連結法國、日本、香港、英國、蘇格蘭，甚至於挪威的國際航海文化，以及二戰的歷史，如同高雄港海運的發展史，可說是高雄這座海洋城市的最佳見證物。

目前，「掃墓團」已與蘇格蘭當地媒體取得聯絡，盼透過外媒的力量，能夠在約翰的老家找到他的後人，也希望曾經搭過這艘船的船員後代們，能夠幫忙提供資料，讓這段歷史故事拼湊得更加完整。

由於約翰墓目前僅有暫時留存，未來命運生死未卜，「掃墓團」呼籲高市府及相關各界妥善保存約翰墓墓碑，見證高雄人豐富的歷史紀錄。