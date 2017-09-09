因為有你地球更美麗 新北383位環保英雄受表揚

2017-09-09 12:21

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市幅員遼闊，維持環境清潔不容易，市府今天舉行「106年度環保英雄表揚大會」，市長朱立倫頒獎給383名環保英雄，他說，因為有辛勤的志工和民眾默默努力，讓新北市連續6年獲得全國最乾淨城市殊榮，地球更美麗。

獲環境美化組特優獎的劉自研來自汐止區智慧里，退休後投入環保志工，她將里內雜亂空間重新整理，規劃為熱帶花園與香草植物園區，綠美化環境，同時把修剪下來的香草植物二次利用，供民眾泡茶、食用，並萃取精油，製成蠟燭、乳液、保濕用品、防蚊液、薄荷油等分送里民，甚至開班授課，推廣種植香草植物。

瑞芳區東和里的林素燕女士投入黃金資收站分類工作，在資源回收過程，把看似不起眼的保特瓶蓋、鐵鋁罐拉環收集起來，運用巧手創造出令人驚豔的藝術作品。林素燕說，東西丟掉很可惜，她常想如何賦予新生命，和里民集思廣益，激盪創意想法，例如用廣告DM或四色牌做隔熱墊，用撲克牌製作糖果盒，還有瓶蓋燈籠、拉環燈罩等，打造獨一無二的裝置藝術，因此獲得資源回收組特優獎。

低碳永續組特優獎得主許慶雄為萬里國小特教組老師，他在學校推廣「蚓菜共生」系統，並建置綠屋頂，設置太陽能板及風力發電設施。許慶雄表示，校內午餐廚餘處理後製成堆肥，和泥土混合後，成為蚯蚓食物來源，蚯蚓會幫忙鬆土，排泄物成為種植蔬菜的養份，這些低碳行動融入課程，帶領學子動手體驗，成為環保教育的活教材。