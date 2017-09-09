想喝森咖啡嗎 森鐵帶你去龍眼村

阿里山森林鐵路將啟航「森愛咖啡香」郵輪式列車，開往嘉義縣梅山鄉間的古樸老屋，帶旅客品茗當地咖啡香。（台鐵提供）

2017-09-09 12:40

〔記者陳宜加／台北報導〕台鐵今天宣布，「森愛咖啡香」郵輪式列車3梯次接受預約購票，帶旅客搭森鐵開往嘉義縣梅山鄉間的古樸老屋，品茗當地咖啡香。

台鐵指出，梅山鄉龍眼村為嘉義縣第一層高山，經濟命脈以農作物為主，早年滿山種植山龍眼樹，山龍眼木柴耐燃、好劈是很好的柴薪。至70年代後才開始種植高山茶，目前為村民的經濟動脈。

近後來村民發現龍眼村地處高海拔、日夜溫差大，非常適合種植阿拉比卡咖啡豆，烘培出的咖啡焦香特別醇厚。在深山古樸老屋裡，以懷舊手工研磨咖啡，每一次轉動就會飄出迷人的咖啡香氣，品茗別具風味。

台鐵指出，「森愛咖啡香」郵輪式列車套裝行程每套售價900元，含森鐵車資、品嚐咖啡費用與中式經濟合菜，不含中巴接駁費用及旅行平安保險。旅客抵達梨園寮車站後，搭乘接駁遊覽車費用為每人250元（單一均價，不分孩童及敬老）。每梯次限量100名，未滿6歲不佔坐位孩童，可免購票乘車，午餐費用另計。

「森愛咖啡香」郵輪式列車行駛日期為10月11、18、25日，共計開行3梯次。行程採預約購票方式，各車站窗口不發售該套裝行程。相關訂票規則及注意事項請上台鐵局阿里山森林鐵路《森鐵郵輪行程》查詢。