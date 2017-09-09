只有今天！ 新北11座運動中心免費入場

2017-09-09 12:00

〔記者賴筱桐／新北報導〕今天9月9日國民體育日，新北市政府宣布，全市11座國民運動中心的游泳池和體適能區，今天全天免費入場，民眾不妨利用週休二日運動一下，活動筋骨。

「我的新北市」臉書貼文指出， 9月9日星期六為國民體育日，新北市的11座國民運動中心體適能部、泳池部全時段免費入場，全家不妨把握這難得的機會，一起來活動一下筋骨。

不過，有網友質疑，為什麼官方網站沒有相關訊息，民眾預期場內應該會塞滿人，品質堪慮；也有人抱怨，平日人就已夠多了，免費還進的去嗎？相關留言未獲得官方回應。