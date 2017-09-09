宜市推展美國STEM教育 國中小學生將受惠

2017-09-09 11:57

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市公所與美國在台協會今邀請國立高雄師範大學工業科技教育學系教授范斯淳，為宜蘭國中小教師與市民開設「美國STEM教育推展歷程與現況分享」講座，宜蘭市公所表示，課程目的在於協助市內國中小教師，了解美國的STEM教育，進而運用在教學中，讓國中小學童接受更好的教育。

STEM代表科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）、數學（Mathematics）的教育，是美國12k教育趨勢，該教育希望學生透過學習課程，培養溝通交流、合作協作、批判性思維及創造創新4種能力，增進科學、技術、工程和數學教育的投入，培養學生的科技理工素養。

本講座內容分為3大主題，包含美國STEM教育改革風潮的起源與發展、STEM教育於不同學科領域的展現及以科技與工程為主軸的含美國STEM課程案例分享，范斯淳除了講述，也藉由綜合討論、實作等方式，帶領參與者探討STEM教育的樣貌。

宜蘭市長江聰淵指出，近年來美國及世界各先進國家積極推動STEM教育改革方案，科學及工程領域人才的培養，獲得相關學位的人數亦列為國家實力評比項目之一，是未來國家競爭力之首要，希望透過講座，讓教師能將所學運用在課程中，嘉惠市內國中小學童。