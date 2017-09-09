台留學生稱中國人可靠多了 台灣人團不團結吵翻天

2017-09-09 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在PTT上問，「留學美國的中國人很團結嗎？」吸引許多網友回文，有網友指出，出門在外中國人比台灣人可靠多了，並直接舉例將台灣人和中國人相比，吸引鄉民熱烈討論。

網友「rehciN」在PTT舉例，租房子遇到壞房東，台灣人只會說好可憐，建議你找律師，但中國人會幫你找房子，還會去幫你和房東討價還價；搬家時台灣人都會消失不見，中國人則是會找好幾個人一起來幫你，幫到半夜等。

「rehciN」進一步指出，「對中國人來說，不要在他們面前講政治就好，這都做不到？那你自己跟台灣人混呀，保證只交得到酒肉朋友，需要幫忙一個都沒有。」

「rehciN」說，說真的想不到台灣團結在哪，台灣人應該自己檢討一下，他忍不住反問，「你有比較愛自己同胞 願意幫助自己人嗎？」

網友留言，「台灣人在海外都欺負台灣人」、「在島內也欺負啊，不用出去」、「超級中肯的，台灣人就愛搞小圈子」、「中國人真的團結，但是好是壞難說」、「事實給推」、「在國外就是中國人把你當同胞，台灣人不把你當同胞的概念」。

不過有網友指出，他在國外也有遇到很好的台灣人，真的變成朋友，回到台灣還有聯絡，也有網友說，「我覺得台灣人比較獨立，也會依情況幫忙」、「我聽到的是中國人在那邊跟你練肖喂，臺灣人之間的同鄉會才真的幫臺灣人耶」、「我遇到的都和你相反，台灣人超團結，中國男生直接被放生」、「台灣這一代願意花時間幫忙陌生人很少了，麻煩越少越好」。