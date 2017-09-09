台中花博吉祥物石虎 市府民調：78％市民喜歡

2017-09-09 08:28

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市明年舉辦世界花卉博覽會，市府8月29至31日進行民意調查，有81％市民對於市府辦好花博有信心，近84％市民會與親朋好友參觀花博；市府選擇「石虎」為花博吉祥物，78％表示喜歡，近70％認為可突顯活動特色。

市府說，調查中也發現，市民對於台中市即將於2018年舉辦世界花卉博覽會的知悉度，近2年來已有顯著提升；104年僅41.9％，105年即已提升至61.1％，今年8月間調查，已有73.7％民眾知道花博即將舉行。

市府指出，花博原規劃的后里展區因出現保育類動物「石虎」的蹤跡，市府保護石虎棲地，縮小后里展區範圍，並選擇「石虎」作為花博吉祥物，蘊含台中保育生態、永續發展的精神。調查結果顯示，有近70％民眾認為花博選擇「石虎」為吉祥物突顯出活動的特色，更有78％民眾覺得相當喜歡。

研考會本次民調委託循證民調公司，以電話訪問方式進行，對象為居住在台中市且年滿16歲民眾，採分層比例隨機抽樣，共完成1260份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.76％。

研考會表示，世大運成功將台北行銷全球，台中市舉辦世界花卉博覽會，市長林佳龍期望透過花博將台中打造為花園城市，在活動結束後，也會留下永續的資產；緊接著2019年將舉辦東亞青奧，市府也會努力做好運動場館建設並培養體育人才，一步步累積城市定位與形象，行銷城市品牌。

另外，為迎接明年花博的到來，市府將今年定位為花博社會參與年，在明年花博正式展開前，邀請市民參與花博相本製作，希望透過一張張照片，記錄每位市民用心、用生活迎接花博的精釆過程。

為鼓勵市民參與花博事務的推動，市府社會局規劃招募2萬名志工，民調發現已有近20％市民有意願報名參與，以全市16歲以上民眾換算，約44萬人有參與意願。花博志工招募目前仍在團體報名階段，其中，票務組、安全組、環保組皆已完成招募並陸續註冊團隊報名；個人志工部份將於10月起跑，未來將加強媒體、網路、文宣等多元管道宣傳花博志工招募資訊，讓更多民眾了解花博志工的參與管道。