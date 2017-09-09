09/09 各報重點新聞一覽

2017-09-09 06:29

自由時報

賴揆就職：新內閣立即上工

新任行政院長賴清德昨宣誓就職，他在交接上任後強調「新內閣立即上工，沒有蜜月期，也沒有試用期，連磨合期都沒有！」表示他主要責任在建設國家，發展經濟，造福人民，並不是為了下一場選舉，也不是為了黨派特殊目的，新內閣不是戰鬥內閣，也不是選舉內閣，是「做實事內閣」，將誠實面對產業結構轉型、一例一休等議題。

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樂陞10/19下櫃

樂陞昨舉行第2次股東會，因出席股權不足，兩度延後股東會召開時間，但截至早上10點出席股權僅35.27％，未達過半門檻，樂陞代理董事長何嘉興黯然宣布流會。由於樂陞未能召開股東會補選獨董，櫃買中心決議，樂陞自10月19日起下櫃，震驚近2萬名散戶投資人。

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血型罕見全台僅7人 李寶桐即刻救人

台南市將軍區民李寶桐擁有A型罕見特殊抗原血型（FYA陽性），在捐血中心的資料庫中，全台只有七人有此特殊血型，前天他接到台南捐血中心通知，需要緊急捐血，因「七人俱樂部」中有四人出國、一人無法聯絡上，只剩下他，「心裡只有一個念頭，就是義不容辭，要去救人」。

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蘋果日報

8.1強震 墨西哥32死 百年最強 颶風夾擊 傷亡恐攀升

墨西哥發生百年最強地震！當地時間前晚11時許（台灣時間昨午約1時），規模8.1強震襲擊墨國西岸，頓時屋搖牆塌、玻璃碎裂，從睡夢中驚醒的居民著睡衣奔逃，官方證實32死、180萬戶停電，美國太平洋海嘯警報中心一度對數個中美洲國家發布海嘯警報。在此同時，墨國東岸面臨颶風威脅，若豪雨釀山崩洪水，兩種天災東西夾擊，將增加救災困難，傷亡恐進一步攀升。

賴揆接棒改革 「沒蜜月期」

賴清德昨宣誓就任行政院長。在總統蔡英文監誓下，賴率閣員完成宣誓、走馬上任。對未來施政，賴強調，新內閣不是戰鬥內閣、不是選舉內閣，是「做實事的內閣」，立即上工沒有蜜月期，連磨合期都沒有，要讓台灣大步向前。賴隨後召開臨時行政院會，裁定撤回已送至立法院的2018年中央政府總預算案，今將加班著手調整預算。蔡總統則盼內閣全力為台灣打拼，魄力改革、建設國家。

聯合報

不為選舉、不為黨派 賴揆：是「做實事內閣」

新舊任行政院長昨天交接，新任行政院長賴清德表示，新內閣不是「戰鬥內閣」，也不是「選舉內閣」，是「做實事內閣」。他還強調新內閣不僅沒有蜜月期、也沒有試用期、連磨合期都沒有，重視未來目標的執行成效，「內閣會隨時檢討」。

墨西哥8.4強震 至少32死

墨西哥七日深夜發生芮氏規模八點四的地震，是該國百年來最強地震，至少已造成卅二人死亡；太平洋海嘯警報中心針對墨西哥以東、南到厄瓜多、遠及菲律賓的沿海地區發布海嘯警報，幸未傳出重大災情。今年全球已發生四起規模七以上的強震，墨西哥這起規模最大。

中國時報

新內閣首務 一例一休往4大方向修法！延長工時 可能放寬至54小時

新任行政院長賴清德上任後，新團隊將一例一休修法視為首要任務，為保障勞資雙方權益，行政院已著手啟動修法意見調查，除勞動部、經濟部外，更從勞動政策公聽會與立法院各項立委提案中，整理出四大方向，作為給企業彈性修法參考。

柯Ｐ：一例一休要優先處理

台北市長柯文哲多次批評一例一休，甚至曾以「天怒人怨」來形容。新閣揆賴清德昨天正式上任，柯又再次重申，地方首長的想法都一樣，一例一休應趕快修改、處理，雖然他不知道賴院長的優先順序如何，但就他個人而言，應優先處理。