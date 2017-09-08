全台7人！罕見A型FYA陽性血型 男捐血救人

2017-09-08 23:37

〔記者楊金城／台南報導〕即刻救援，台南市將軍區民李寶桐身上流著A型罕見特殊抗原血型（FYA陽性），9月7日下午他接到台南捐血中心緊急通知，需要他捐血救人，因為從血液資料庫裡全台就只有7人有這樣罕見血型，其中4人出國，1人連絡不上，只剩他可以捐血。

「只剩我1個人可以救人，心理很緊張，就怕擔擱」李寶桐說，自然義不容辭，當然要去。

他放下手邊工作，在7日下午6點多從將軍區趕了20多公里路來到台南市和緯捐血站，捐血站雖已下班，護理師特地等他，捐血站告知他說全台就只有7人有此A型FYA陽性罕見血型，李寶桐捐血500CC後由專人急送嘉義長庚醫院輸血救人。

51年次的李寶桐是報社辦事處主任，他在7年前開始捐血，至今捐血20多次，但直到前年10月才知道自己擁有罕見血型A型FYA陽性，昨天是第3次被捐血站緊急通知捐血救人，前2次因他適逢開刀治療椎間盤突出而不能捐血，在第1次緊急通知時才知道自己血型很特殊。

「原來我的血很珍貴，沒想過自己竟有罕見的A型FYA陽性血型」李寶桐說，有了救人實例，讓他覺得現在起更要好好保養愛惜自己的身體。

李寶桐每天早上4點就要起床派報，晚上固定散步運動，他曾獲得台南縣模範勞工、職業總工會模範勞工，身兼將軍西華社區常務監事，熱心社區事務，也很會唱歌，主持功力一流，絕無冷場。

台南捐血中心主任蔡光昭說，血型共有33種類別系統，常見的A、B、0、AB陽性屬同一血型系統，其它因紅血球表面有特殊抗原如C、E、FYA等被歸類為罕見血型系統有32種，RH陰性罕見血型發生率在千分之3以下，像李寶桐A型FYA陽性血型更是超級稀有。

蔡光昭說，有罕見血型的民眾，平常要避免發生出血意外，飲食上並沒有特別限制，營養均衡，並可定期捐血冷凍保存，以為自己和他人備用「救命」。

A型FYA陽性血型有可能透過遺傳給下一代，李寶桐育有1子2女，蔡光昭建議李寶桐的子女可抽血檢驗看看。