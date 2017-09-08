20萬紫斑蝶春日鄉度冬 媲美茂林紫蝶幽谷

春日鄉一處幽谷內的紫斑蝶數量據估至少20萬隻。（記者陳彥廷翻攝）

2017-09-08 23:12

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東春日鄉內有浸水營古道在古早年代除貫通台灣東西部供人通行，更是國內紫斑、青斑蝶東西交會的「走廊」，春日鄉生物多樣性特展今天開幕，紫斑蝶專家廖金山透露，其實春日鄉光是一個山谷就可達20萬隻紫斑蝶棲息，而類似的山谷卻是遍布山頭，顛覆以往「紫斑蝶」只在茂林國家風景區的印象。

「需要答案就親自走入山林！」春日鄉長柯自強表示，民眾對原鄉仍以傳統衣飾文化藝術的刻板印象，較少思考原鄉與山林共生共榮的本質，這次開展將已清除乾淨的虎頭蜂窩、蟻窩和樹木等搬入室內，帶來山林中的蟲魚鳥獸供民眾思考，但展場毫無任何解說牌，就是希望勾起好奇心後走入山林親自挖掘找資料。

台灣紫斑蝶生態保育協會理事廖金山說，春日貫通東西部除人為的浸水營古道，生物也有自己的交會走廊，又以蝴蝶具代表性，曾發現從台東而來的青斑蝶，而全世界唯2種為度冬遷徒蝴蝶中的紫斑蝶，春日鄉既為其棲地亦是休息站，每年冬季大漢山林道目睹大數量美景紛飛，最大蝴蝶谷高達20萬隻棲息，若稍有風吹草動，紫斑蝶如同「炸裂」翩飛，顯盡春日鄉豐富生態。

「禁忌卻成財神爺！」國內有「貓頭鷹」稱號的專家劉育宗則指出，貓頭鷹對部分原住民有「死亡」意象，但現在蘭嶼角鴞為例卻是居民透過在地物種，生態旅遊導覽謀生的最佳生物資源，期盼自己家鄉的春日，也能透過這類豐富資源，開展生態旅遊。

柯自強說，這場展覽經過2年多搜集成春日鄉生物資料庫，加上現有的人文、水文歷史，未來要以春日鄉引以為傲的生物，作為發展生態旅遊的起頭。

春日一處幽谷內有數量堪稱「炸裂」的紫斑蝶及青斑蝶。（春日鄉公所提供）

春日鄉一處幽谷內的紫斑蝶數量據估至少20萬隻。（春日鄉公所提供）

春日鄉一處幽谷內的紫斑蝶數量據估至少20萬隻。（鄉公所提供）

春日鄉的度冬青斑蝶數量亦非常龐大。（春日鄉公所提供）

春日鄉獨有的八仙山褐弄蝶。（春日鄉公所提供）

春日鄉生物多樣性特展今天開展。（記者陳彥廷攝）

春日鄉生物多樣性特展今天開展。（記者陳彥廷攝）

春日鄉生物多樣性特展今天開展。（記者陳彥廷攝）

春日鄉生物多樣性特展今天開展。（記者陳彥廷攝）

春日鄉生物多樣性特展今天開展。（記者陳彥廷攝）

春日鄉生物多樣性特展今天開展，右為紫斑蝶達人廖金山。（記者陳彥廷攝）

春日鄉生物多樣性特展今天開展。（記者陳彥廷攝）