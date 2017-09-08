反制猴子「洗劫芒果」 屏縣祭「電圍網」補助

台灣獼猴潛入芒果園撕破套袋，拿芒果就咬，「淺嘗」一下就丟掉，開得果園滿目瘡痍。（記者陳彥廷翻攝）

2017-09-08 22:51

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣獼猴為亂，全台都有農產飽受其害。屏東山區與平原交界的芒果園，今年遭猴子「洗劫」態勢加劇，果農苦哈哈，屏東縣政府今天宣布祭出補助「電圍網」防猴，1戶最多4萬元。

屏東愛文芒果主要種植在獅子、枋山、春日及枋寮等鄉，前幾年因天氣異常或疾病而減產，今年受去年雙颱摧殘，產量剩2成，但除了天災，連「猴禍」也加劇，產量下滑雪上加霜。

縣政府今年首度推廣在國外如日本，甚至外縣市行之有年的「電圍網」補助，嚇阻果園「中猴」，縣府農業處長黃國榮說，台灣獼猴機靈聰明、動作敏捷，放砲等一般嚇阻作為大部分都失效收場。而開墾又往山坡移動，與猴群活動範圍擴接接壤處越來越大，農作物遭採食層出不窮。

「只挑好的咬！」飽受猴害的果農「小蛋」氣憤地說，獼猴趁人不在園邊戒護，就潛入撕破套袋，拿芒果就咬，「淺嘗」一下就丟掉，再尋覓其他果實，果園被套袋、果實丟得滿目瘡痍，就像洗劫，暴殄天物行徑令人氣結。

黃國榮說，猴害日益頻繁，但捕捉困難，依照野生動物保育法第21條規定，野生動物危害農林作物、家禽、家畜或水產養殖等緊急情況，可以人道方式獵捕或宰殺，但事後必須向縣政府報備，但希望還是以趨趕為主，所以與農委會林務局編列預算補助農民架設電圍網設施，農民合法使用農地面積達0.2公頃、種植果樹類作物者最多補助4萬元裝設，首年為24名農友，可向當地鄉鎮市公所提出申請。