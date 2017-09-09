把消失景象畫回來 藥師手繪1970民雄街區圖

手繪圖原稿52.1公分、寬約37.5公分，圖中可見當年「民雄」、「第一」2家戲院，6間酒家，街面的百貨行、冰果店、相命館林立，熱鬧程度更勝鄰近的大林鎮。（記者曾迺強翻攝）

2017-09-09 00:00

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉七星藥局59歲藥師吳嘉文，認為民雄街區隨時代變遷，許多店家與地景消失或改建，也逐漸被人淡忘，受到同樣擔任藥師的兒子吳至鎧鼓勵「將消失景象畫回來」，近期手繪「公元1970年代民雄職業別明細圖」，重現昔日民雄街區戲院、酒家、小吃攤林立的場景，經網路傳播，陸續有大學生或外地鄉親專程來店裡，不是購買藥品，而是來聽吳藥師說故事。

吳嘉文回憶，復興路西北側的舊民雄市場是小吃集散地，市場內的「榮爵鱔魚麵」，當年一碗才20元，現已改建成住宅或停車場；「大士爺廟」在圖中稱「慈濟寺」，因廟宇於1923年（日治大正時期）重建後，受限日本殖民政策，只能稱「寺」，無法稱「廟」，1987年才改為現名。

手繪圖原稿52.1公分、寬約37.5公分，圖中可見當年「民雄」、「第一」2家戲院，6間酒家，街面的百貨行、冰果店、相命館林立，熱鬧程度更勝鄰近的大林鎮。

民雄義消退休小隊長林榮文說，吳嘉文手繪的街面店家，與記憶相當吻合，例如台1線上曾有座民雄魚市場，當年在馬路對面的小肉包攤，因包子攜帶方便，南來北往貨運司機「食好鬥相報」，包子攤漸打響名號，魚市場拆除後，包子攤改在店面擴大營業，現已是民雄知名小吃之一。

國立中正大學歷史學系教授朱振宏說，「公元1970年代民雄職業別明細圖」是嘉義地區少見的類似圖輯，圖中所繪店家，是鄉親的共有記憶，鼓勵民雄鄉國中、小學列入鄉土文化教材，讓學子重新認識家鄉。