阿里山茶區缺工 月薪近44K招募茶管師

嘉義縣阿里山高山茶遠近馳名，但茶區缺工嚴重，行政院農委會將在梅山鄉、竹崎地區農會試辦成立「茶業專業技術團」，招募茶葉管理師協助茶農，薪資、獎勵及津貼等，每月最高可領4萬3800元。（記者曾迺強攝）

2017-09-08 22:30

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣阿里山高山茶遠近馳名，但茶區缺工嚴重，行政院農委會將在梅山鄉、竹崎地區農會試辦成立「茶業專業技術團」，招募茶葉管理師協助茶農，薪資、獎勵及津貼等，每月最高可領4萬3800元，許多茶農已至農會登記，盼引進人力，解決缺工問題。

竹崎地區農會總幹事林孟怡說，每名茶農最多聘請2名茶管師，平時剪枝、施肥等田間管理工作，遇採茶季時，會集合所有茶管師為加入試辦計畫的茶農共同採茶。

梅山鄉農會總幹事黃世裕說，大阿里山茶區務農人口老化，中壯年者又多半不願在烈日下農忙，每逢採茶季，茶農常跨區到台南市平原區雇工。

農委會已在梅山、竹崎農會舉辦說明會，梅山鄉農會招募範圍為梅山茶區，竹崎地區農會招募竹崎、中埔、番路、阿里山、大埔茶區人力；茶管師月薪由茶農給付2萬2千元，就業獎勵由農委會出資每月最高8800元，務農基金每月最高1萬元（得全程參與至計畫結束），交通津貼每月最高3千元，合計月薪4萬3800元。

茶業專業技術團員招募預計11月1日至22日報名，明年元旦上工，有意引進人力的茶農洽梅山鄉農會05-2622100轉354、竹崎地區農會05-2612120轉259。