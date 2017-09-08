全國教學卓越獎 台南4金1銀「獎牌數封王」

2017-09-08 22:57

〔記者劉婉君／台南報導〕教育部106年度教學卓越獎今天頒獎，台南市抱回4金1銀，獎牌數全國第一。

台南市今年推薦7校、入圍5校，和順國中、海東國小、南化國小、博愛國小附幼勇奪金質獎；六甲國小附幼榮獲銀質獎。金質獎得獎總數及比率均為全國第一，成績卓著。

和順國中以「DEMO動手玩，和雲尬科學」為題，落實「動手做」的教學策略，讓學生透過雲端科技玩科學，並在趣味中加入科學方法與態度，不僅提高學習樂趣也從中獲得成就感。同時也應用網路，拉近教室與家庭的距離，使課程也能走入社區，家長也能融入課程中。

海東國小「太陽之手」團隊以「暗蟬AI 海東鳴天下」為題，提升學生學習動機，藉由在地關懷及探究家鄉環境變遷，讓學生應用行動載具，探究台江生態，保育台灣暗蟬，也培養學生解決問題的能力，關懷環境議題；學生並透過全球虛擬教室，與地球遠端學生產生連結，服務偏鄉。

南化國小「OEO泰山教學團隊」結合Eco-School台美生態學校與山野教育，培養南化孩子成為親近土地、愛護自然，具備全球生態環境意識的世界公民。

六甲國小附設幼兒園以「情牽六甲─愛『稻』永遠」為題，近年來透過在地化課程，探索六甲社區，認識在地小吃、產業等特色，走進社區舉辦活動，更將稻田搬進校園，引導幼兒學習對農人及鄉土的關懷與尊重。

博愛國小附設幼兒園從學校附近的台南火車站開始，帶學生自己尋求知識、解決問題，發現土地之美，學習帶著走的能力與培養熱愛在地文化的情懷。

台南市教育局說，行政院賴清德院長在擔任台南市長期間推動「校校卓越」的教育理念，教育局自103年起即建構協助學校發展教學卓越計畫，這次入圍的團隊展現教師專業與熱忱，也化為具體行動精進教育品質。