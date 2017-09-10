鑽石恆久遠！北市男子連年搶拍流當品

黃金飾品、鑽戒，趁流當品拍賣有機會低價購得。（此為合成圖，記者臺大翔攝）

2017-09-10 08:30

〔記者張嘉渝／台北報導〕看似高不可攀的黃金飾品、鑽戒，在流當品拍賣的世界，可是高貴不貴，黃金飾品平均可用1兩便宜市價3,500元左右的價格購得，鑽戒也只要市價的8折就可買到。

負責流當品拍賣的臺北市動產質借處秘書賴貞云分享，通常被拍賣的黃金飾品賣相都很不錯，而鑽戒的底價估算不含戒台，就算只取鑽石另做戒台也划算，若戒台設計漂亮更是買到賺到。此外，也有機會遇到坊間罕見的款式。

正是因為買拍賣流當品如此划算，台北市有位中年男子已連續2、3年參與拍賣，競標買下許多鑽戒，尤其針對他太太喜歡的大克拉鑽戒拍賣品，他都會抱著勢在必得的心情以底價多1倍的出價標得！算是慰勞從年輕就陪他吃苦、現在終於可享福的太太，還會在親友結婚、生小孩時贈送，他覺得，送鑽戒比送紅包有紀念意義，因為通常紅包會被花掉，而鑽戒則會被保留。

由於臺北市動產質借處，每年只會舉辦1場民眾較有興趣參與的流當品拍賣會，想要加入戰局的民眾若不想錯過，建議先打電話（02）2562-9862轉32～36至臺北市動產質借處業務組，留下個人手機，即可在活動前1週獲得拍賣相關資訊的簡訊通知。一起來去晉升成為金鑽一族！

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