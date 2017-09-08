盼生態永續 「中庄攔河堰」造魚道

中庄調整池，閘門跨距約20公尺、高5公尺，規模為東南亞最大。（圖取自水利署）

2017-09-08 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕據水利署資料，位於桃園市大溪區，今年6月完工的中庄調整池，有效庫容量505萬噸、供水量最大每日80萬噸，能搶在石門水庫因颱風等原因混濁前先行蓄水，即使濁度升高也可保證新莊、板橋及桃園等地供水正常。

其中，耗資9億5990萬打造的「中庄攔河堰」，是台灣首座於河道內採用傾倒式活動堰的攔河堰，應用油壓系統操作，設計、施工皆為全國首創；它的閘門平時立起，引進清水至調整池蓄存；洪水暴漲時則能在無電力狀態下自重倒伏至原來河床高度，減少抬高水位、產生溢堤的風險，停電時也能善盡職責。

除規模為東南亞最大，中庄攔河堰同時營造了11公頃水域友善周遭生態，更打造了半錐形魚道、附設休息池，滿足該區魚類的洄游特性及最大突進泳速，希望能友善周遭生態。

據《中央社》報導，橫臥河道的水庫與攔河堰會造成水位落差、影響河川生物的洄游路線，對環境造成破壞。

中庄調整池河段有台灣石（魚賓）、明潭吻鰕虎等特有魚種。這次的魚道總長約85.5公尺，由國內及日本專家共同設計，採「半錐形水池隔壁式構造」，能做出不同的流速、水深，滿足游泳或底棲等不同類型魚類的習性。

此外，下游的水路能連接至左岸新設的魚道與淺瀨，附近水域也能看見不少鳥類棲息；看來生態與工程並存的理念成功落實，水利署也表示將會繼續追蹤後續成效。