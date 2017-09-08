蘇花改蘇澳東澳段，預計明年春節前通車。圖為蘇澳到東澳段景致。（資料照，記者張議晨翻攝）

2017-09-08 20:45

〔記者蕭玗欣／台北報導〕為紓解宜蘭地區重要交通問題，交通部與宜蘭縣政籌組「宜蘭地區交通改善及發展重要議題溝通平台」，今天召開首次會議，雙方達成幾項共識，包含目前在北宜廊道推動的交通行動服務（MaaS）的預約旅行會結合通行費折扣、食宿優惠；蘇花改蘇澳東澳段明年春節（2月15日）前通車；箕山橋路口與南澳平交道立體化今年10月1日通車，為蘇花改暖身；另過去蘇花公路段鐵公路阻斷10日以上，才能啓動海運疏運，也做彈性調整。

「宜蘭地區交通改善及發展重要議題溝通平台」今天下午在交通部召開首次會議，由宜蘭縣長吳澤成與交通部政務次長王國材共同主持，立委陳歐珀也到場指導。交通部表示，該平台未來會就「北宜鐵路提速（包括宜蘭鐵路高架捷運化）」、「推動智慧運輸」、「蘇花改通車後交通改善」等議題分組，定期集會交換意見，希望透過中央與地方整體合作策略，改善宜蘭聯外及縣內交通瓶頸。

交通部表示，未來將透過智慧運輸科技來改善北宜廊道長期壅塞的問題，目前在北宜廊道推動的交通行動服務（MaaS）計畫已經啟動，交通部與宜蘭政府展開一系列的合作，希望透過人工智慧與物聯網技術的整合，將北北基宜打造成智慧交通服務廊道，民眾可用手機APP即可進行事前旅運規劃、即時資訊掌握與食宿遊購支付優惠整合，預計明年農曆年假期前上路。

在宜蘭地區公路改善部分，蘇花改蘇澳到東澳段預計於明年春節前可通車，為因應蘇花改通車後所面臨的交通課題，交通部與相關單位持續進行多項工程改善計畫，其中箕山橋路口及南澳平交道立體化改善工程，預計將提前於106年10月完工，蘇澳地區「馬賽路/海山西路」等6處重要路口改善也會陸續完成，蘇澳地區51處重要路口號誌也將配合蘇花改通車納入區域交控管理，預期將有效降低蘇澳地區的壅塞狀況。

此外，為因應蘇花公路陸路運輸中斷情況，公路總局依今年端午節蘇花公路112.6k中斷事件處理經驗，將「東部蘇花段陸路運輸中斷之疏運應變標準作業程序」原規定可能中斷10天以上才啟動海空疏運機制，修正以遇連續假期疏運期間，收假日17時前是否搶通為判斷基準，即機動啟動海運疏運機制因應，讓疏運能更有彈性、更即時。

交通部說明，有關「北宜鐵路提速計畫」部分，將針對鐵公路競合、長隧道防救災及水資源保育等後續重要工程規劃及環境關鍵課題進行深入評估，等「前瞻基礎建設計畫」特別預算完成法定程序後，就會立即啟動。

會中也針對「台2線福隆至大里段截彎取直」、「宜蘭地區東西向聯絡道路網改善（台七線、台七丙線省道路網調整）」、「宜蘭縣鐵路高架化計畫」等議題進行討論，將分別先由交通部公路總局及宜蘭縣政府進行可行性研究後，再依行政程序辦理後續事宜。

交通部表示，國5及宜蘭地區交通改善，一直是交通部最關注的議題之一，後續仍會定期召會就未來發展構想交換意見，及落實各議題的追蹤列管，共同為發展宜蘭而努力。