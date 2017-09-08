教育界奧斯卡！台中3校長「這樣教」 榮獲領導卓越獎

台中市博屋瑪小學校長比令．亞布（左二起）、中科實中校長陳國祥、上石國小校長林峻堅榮獲得校長領導卓越獎，教育局長彭富源祝賀。（記者蔡淑媛攝）

2017-09-08 21:58

〔記者蔡淑媛／台中報導〕有「教育界奧斯卡」之稱的教育部校長領導暨教學卓越獎，今天下午舉行頒獎典禮，由副總統陳建仁頒獎，台中市今年有中科實中、上石國小與博屋瑪小學3位校長獲獎。

西屯區上石國小是校長林峻堅擔任校長的第一所學校，這所巷子裡的小學，7年前面對3所新校夾擊，減班16班，超額30名老師。林峻堅設計新課程、寫了300封給老師的家書，凝聚、激勵教師向心力，為孩子安排多元獨特學習活動，尤其設置台第一套積木課程和機器人R4M課程，學習更有創意活潑，讓學校再增班4班，全校近800人，今年他任期屆滿，轉往永春國小。

和平區博屋國小校長比令．亞布則讓泰雅族的學校，以泰雅族文化為學習素材，以主題式教學，融入學科知識，學生TASA評量超越全國，也成為全台第一個泰雅族實驗小學，他的座右銘是讓孩子習得我們的文化，擁有泰雅智慧。

國立中科實中校長陳國祥擔任校長7年，以創新、專案式教學，培養學生獨立學習、團隊合作、批判思考，實現心中的價值，他說，要正面思考、肯定孩子和勇於創新，尤其近年積極推動學生國際化交流，培養國際觀，今年任期屆滿轉於屏東高中。