台中天空灰濛濛 引進NASA設備揪污染源

台中天空經常灰濛濛，為人詬病。（記者蔡淑媛攝）

2017-09-08 21:00

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市空氣污染一直為人詬病，台中市PM2.5的日平均不合格率從2012年30％降為2016的18％，但能見度仍差，24年來維持在約10公里，未同步改善。台中市環保局與環保署首度結合學術團隊，引進美國NASA先進設備監控、遙測，釐清污染源做防制，今天正式啟動，期盼讓空污改善真正有感！

台中市民常覺得天空灰濛濛，懷疑空污真得改善了嗎？環保局說，台中PM2.5的日平均不合格率（小於35 ug/m3）近4年來已下降4成，能見度卻未同步改善，55年前能見度平均值高達18公里，隨者工業、交通發展與氣候變遷，這24年來只維持約10公里，總讓市民對空污改善無感。

為了釐清空污來源，環保局與環保署在台中9月至12月的空污季，進行全台第一個「能見度與超細微粒監測分析計畫」，結合中央大學、中國醫大、東海大學組成學術團隊，引進美國NASA移動空品監測站，與央大、環保局的移動測站共同執行，放置於東海大學與忠明測站，蒐集、分析郊區與市區的空氣品質科學數據。

而影響能見度的原因很多元，中央大學特聘教授林能暉說，PM2.5下降不完全等於能見度提高，可見光在物理、化學與光學有其特性，除了PM2.5物理特性能決定能見度，其中的化學組成包括有機碳、元素碳、硫酸鹽、硝酸鹽及地殼塵土等也是原因之一，這些有可能有比PM2.5更細小的超細微粒影響能見度，另外，排放源不同也造成差異。

而且台中多年來的工業化與都市化，造成地形、地貌、植被改變，以及近年氣候變遷等多重因素，都可能影響能見度，引用NASA技術能對綜合大氣條件，並對空品做即時量測、高解晰的同步衛星統合分析，找出污染源，進一步擬定中南部空污防制計畫。

台中空污來源有固定、移動與逸散污染源，包括工廠、汽機車廢氣、工地揚塵等等，各占約3成。中興大學環工系教授莊秉潔說，近年來，台中在彰化的台化廠關廠、鍋爐逐漸改用天然氣及汽機車排廢氣標準加嚴等政策推動，PM2.5稍有改善，今年1至6月PM2.5的日平均不合格率，已比前5年下降20％。

莊秉潔說，其實台中能見度略微改善，但民眾想看到青天白雲的清澈風景，PM2.5得小於15 ug/m3（PM2.5級數2以下，紫爆為10級）