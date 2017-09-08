鹽水月津風華再現！ 月津港水域18之3疏浚拓寬

月津港水秀橋以下的公18之2水域已改善水岸環境。（記者楊金城攝）

2017-09-08 21:04

〔記者楊金城／台南報導〕月津風華再現，指日可待，鹽水月津港水域公18之3將由台南市水利局進行疏浚拓寬，本月中旬開工，改善月津港水域環境。

而台南市都市發展局並已提出月津港「城鎮之心、風華再造2.0」計畫爭取前瞻建設補助，未來將打通公18之3、公18之5，連結公18之1、2、4、公17、公1等水域，形成環狀綠色水岸。第一階段3億元可望獲得通過。

鹽水昔稱「月津」，為早年倒風內海的河港，目前月津港親水公園就是昔日月津港淤積的遺跡，市府在此舉辦月津港燈節7年來闖出全國知名度，燈景藝術即布置在水域周邊。

整治月津港的月津風華再現計畫，市府各局配合款加上中央補助款投入整治工程，至今超過3億元，環繞月津港的公1、公17、公18之1、2、4都完成護岸、步道、觀景平台、橋樑等遊憩設施。現只剩下公18之3、公18之5、公3、公4尚未打通和整治。

水利局即將推動的月津港環狀水域開發計畫，則是進行公18之3疏浚拓寬工程，經費約320萬元，將在9月中旬開工，施作長度886公尺（南、北兩岸共計1770公尺），預計年底前完工，明年元宵節舉辦月津港燈節時，水岸景觀將更漂亮。

水利局說，月津港公18之3疏浚拓寬後，可增加滯洪池容水量，修整南、北兩岸坡面，並配合未來水岸步道延伸計畫，將北岸堤岸保留5~8公尺寬度以利後續月津風華再造2.0施作步道及遊憩平台。