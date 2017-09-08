新竹美麗信酒店要關門了 推出ByeBye優惠

2017-09-08 20:37

〔記者蕭玗欣／台北報導〕新竹美麗信酒店即將在11月18日劃下句點，在謝幕前兩個月推出ByeBye優惠住房專案、珍藏回憶 美麗饗宴狂享專案，即日起到10月31日推出買一送一、優惠價格等各式方案，象徵給消費者的道別禮。新竹美麗信飯店也表示，若手上還持有新竹美麗信酒店餐券、住宿券的消費者，也可以趁著這段時間參加餐券、住宿券回娘家的活動，憑券消費即可享飯店好禮抽獎一次。

新竹美麗信飯店表示，從9月開始只要連續住宿兩晚，即可享買一晚送一晚的感恩回饋專案，豪華雙人房、風雅三人房、寰宇四人房，住宿2晚優惠價格5000元起，堪稱是史上最低價格，還可獲得每房好禮抽獎一次。

廣受消費者喜愛的樓中樓房型花園閣樓套房，新竹美麗信此次也破例祭出優惠，平常住宿一晚要破萬的價格，這次Bye Bye優惠住一晚只需5000元，含2客早餐，並享每房精緻好禮三重送：贈送迎賓水果、無酒精飲料、東方美人茶一罐，並額外享延遲退房服務至下午1點。

在新竹地區頗有口碑的樂融餐廳Semi-Buffet，也推出平日午餐時段雙人結伴來樂融餐廳用餐，立即享用主餐買一送一優惠，只要一個人點用主菜，另外一位同行者只需消費精製沙拉吧，第二份主菜由樂融餐廳招待。