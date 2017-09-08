孕婦車禍瀕死 馬偕團隊急診室剖腹搶回兩命

馬偕醫院急診室出生的「棉花棒」和母親的第一次接觸。（圖由馬偕醫院提供）

2017-09-08 20:11

〔記者吳欣恬／台北報導〕36歲的吳小姐今年7月開車時發生嚴重車禍，當時懷有8個多月身孕的她當場失去呼吸心跳，緊急送往馬偕醫院搶救。由於母體缺氧將導致胎兒心跳減緩的窘迫症狀，醫護人員緊急剖腹，所幸母子均安，成為馬偕醫院近20多年來首次在急診室內剖腹生產的案例。

馬偕紀念醫院副院長兼急診醫學部主任張文瀚表示，當時接獲119通知後，隨即啟動「外傷小組」機制，包括急診醫學科、婦產科及兒醫團隊、麻醉科團隊都到場支援。

馬偕醫院婦產科部主治醫師李日升表示，吳小姐在7月1日近中午由救護車送達馬偕醫院時，已呈現OHCA（到院前呼吸心跳停止），不但無意識、心跳緩慢、血壓不穩、還伴隨瞳孔放大，對光照射沒有任何反應， 當時研判已接近植物人狀態。

李日升說，當時胎兒仍有呼吸心跳，但母體缺氧會使血液無法輸送至羊水，為掌握時間並避免胎兒窘迫，他與總醫師吳思欣等4位婦產科醫師評估，吳小姐妊娠應有34週以上，剖腹後活產率極高，當時已沒有時間從急診室移至開刀房進行剖腹產，因此決定在急診室內立即取出胎兒。

馬偕兒童醫院新生兒科資深主治醫師許瓊心表示，吳小姐緊急剖腹取出的男嬰，一出生全身沒有活動力、也不會哭，在現場預備的兒童醫院醫師隨即為其插管並轉送至加護病房。

許瓊心說，所幸男嬰生命力很強，在加護病房經過3天的中度低溫療法，情況好轉，逐漸回溫後再進一步觀察，六天後便轉出加護病房，由馬偕兒童醫院新生兒及兒童神經科、復健科等團隊接力進行餵食和手腳活動訓練，8月16日順利出院返家。

李日升說，手術取出腹中胎兒後，吳小姐身體凝血功能發生異常，剖腹傷口一度難以止血，腦幹功能也有異常。所幸急診科、麻醉科團隊給予全力協助，及時從血庫調度血小板及大量血漿，迅速補充血小板與凝血因子。

李日升說，吳小姐手術後在回復室休息一段時間，腦部奇蹟似的開始回復活動，隔天下午已可與他對談，也可偶爾下床走路，產後10天已可出院返家坐月子。

吳小姐的丈夫說，當時接到電話趕到醫院急診室，看到一名新生兒以保溫箱推出急診室，後面跟著跑出一群人，神情緊張。他回神後的第一句話「所以，我兒子是在急診室出生了嗎？」吳小姐恢復意識後也覺得自己很幸運，並將男嬰的乳名取作「棉花棒」。

馬偕兒童醫院醫務部主任、資深小兒神經科醫師邱南昌表示，「棉花棒」因曾有缺氧情況，還是得持續注意將來發展狀況，但比出生時的情況，已有相當好的進步。