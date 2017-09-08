金錢豹酒店旁開寵物用品店 名叫「金錢狗」

金錢「狗」寵物用品店（圖左），就在台中地標金錢「豹」酒店（圖右）旁，兩者對比有種怪異的黑色幽默感。（記者張瑞楨攝）

2017-09-08 19:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕黑色幽默？美女如雲、酒醉金迷的台中市知名地標金錢「豹」酒店，旁邊新開一家寵物用品店，竟然命名為金錢「狗」寵物生活館，更有趣的是，企業識別標誌還與金錢豹酒店相當神似，不仔細分辨，還真會混淆，有人認為取名為「金錢狗」，具有某種「後現代社會的諷刺」之意，有人認為名字特殊易記，姜姓店長坦言，取名與設計標誌時，確實曾參考「金錢豹酒店」，但並無諷刺或幽默之意。

討貓狗寵物開心的「金錢狗寵物用品店」，距離讓男人歡心的「金錢豹酒店」，中間僅隔一個停車場，距離僅約50公尺，兩者夜間對比，顯得有點諷刺與怪異，更有趣的是，兩家店的企業識別標誌很神似，都是金色圖案，搭配一隻跳躍的動物，除了英文差異之外，兩者圖案略有不同，前者是跳躍的狗兒，後者則是豹，不仔細分辨，還真會混淆。

姜姓店長說，該店原店址是一家寵物醫院，遷移之後，老闆承租並闢為寵物用品店，取店名時曾參考「金錢豹酒店」，不過，她也強調，設計標誌的時候，他們設計狗兒在跑在叫的圖案，跟金錢豹酒店的圖案有些類似，並非刻意模仿，亦無幽默或諷刺之意，「設計的時候，沒有想那麼多」，至於是否擔心侵害金錢豹酒店的商標權，她說，名字有「豹」與「狗」的差異，產業別也不一樣，不至於侵害金錢豹酒店的商標權。

姜姓店長說，他們有很多的客人，是金錢豹酒店的酒女，這些女客人通常都很低調，不太會過問店名，但一般客人就顯得好奇，經常問：「你們跟金錢豹酒店是什麼關係？」，他們會回答「鄰居，是好鄰居」。