不知地下暗藏廢棄物 竹北市公所敗訴認賠

新竹縣有著大榕樹兒童城堡造型的竹北市立圖書館暨福德里活動中心，外觀十分吸睛，但工程期間卻因地下意外開挖出廢棄物，市公所和營造廠商打官司。（記者廖雪茹攝）

2017-09-08 19:44

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣有著大榕樹兒童城堡造型的竹北市立圖書館暨福德里活動中心，今年2月熱鬧啟用，外觀十分吸睛，但市公所近日卻因工程期間的官司敗訴，連同利息，得給付營造廠商333萬元工程款，經代表會臨時會審議，已同意准予墊付。

竹北市公所和代表會表示，原為新竹縣政府所有的竹北市竹義段429地號，曾一度賣給中央預備蓋國宅，取消後縣府又購回，市公所為福德里新建活動中心，並提供市區多一處閱讀空間，向縣府有償撥用，辦理多功能多目標使用工程，沒想到承攬廠商騰偉營造在103年開工後，因地下室開挖有廢棄物及土方，向公所請求給付處理費用。

竹北市公所詢問法律顧問，其認為廠商在動工前，曾進行地質鑽探，怎未察覺地下有廢棄物？因此不同意給付，雙方進行民事訴訟，案經一審及二審都判決公所敗訴，公所再提出三審上訴，最高法院民事仍裁定公所敗訴。

市公所公用事業課表示，營造廠商原預估地下室可開挖可取得5000多立方米的級配，不料挖出3000多立方米的廢棄物和1000多立方米的土方，反增加額外的處理費；又指，地質鑽探主要是了解土壤相關係數，不是探知垃圾。由於工程設計和實際施工，難以避免存在落差，也因此常得辦理變更預算。

但市代楊瑞蘭擔心，若鑽探都無法事前查知地下差異，難保類似情況日後不會發生，未來公所發包工程仍將存在風險。對此，公所回應，倘若再發生，只能視情況立即處理。