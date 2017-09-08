獨家》飛碟電台驚傳裁員 11名記者全數資遣

2017-09-08 18:56

〔記者吳柏軒／台北報導〕飛碟聯播網、NEWS98驚傳新聞部大裁員，今晚6點傳出將全數11名記者全部裁掉，讓其口號「空中的夢想家」幻滅，而飛碟最初創台元老之一就是趙少康，該台今年初才傳營運慘淡，使張小燕辭去董座，如今再傳裁員，讓民眾空中熟悉的聲音越來越少。

據內部員工爆料，飛碟及NEWS98在今晚6點緊急召回所有北部的新聞記者，加外地總共有11名記者遭資遣，只能做到本月25日，其中不乏工作近20年的資深記者，員工哭訴，過去經營獲利，公司傳達要想到虧錢時刻而不加薪，如今虧損後卻直接裁員，完全不把員工好好看待，將捍衛自身權益。

員工再爆，事實上飛碟電台與NEWS98在新聞部的發稿系統上已經整合，雙方共享新聞資源並播報，前2天則是發現，中廣新聞網也加入整合，等同3家電台可取得相同的新聞內容，也引發員工恐慌人力減縮與精簡成本的擔憂。

而飛碟聯播網（UFO Radio）最初前身為新黨申請的「新希望電台」，由趙少康創辦，後引進飛碟唱片而改名，屬於中功率電台，大台北頻道FM92.1首播音，後結合地方把電波送至全台各地，早期擁許多膾炙人口的節目，張惠妹、周玉蔻、陳文茜、趙少康等名人都在此處與聽眾空中相會。

而趙少康曾一度擔任飛碟董事長，後牽涉中廣投資經營，他最後在2006年請辭飛碟董座並處分持股，雖一度被NCC（國家通訊傳播委員會）質疑其投資中廣的資金來源，後來也出脫解套，之後董座則由張小燕接手，但今年2月張小燕辭職，目前董座由創台元老之一、建築師張榮屏擔任。

目前趙少康經營中廣，但日前遭司法調查，傳他以2億元訂金代價買下56億元的中廣股權，結果訂金半毛未付，也未依合約將中廣股權信託給中投公司，最後訂金拖了4年才付清，但疑似這段時間從中坐擁20億元中廣股利，甚至拿股利付中廣股權尾款，遭中投控訴損害公司利益。趙少康則曾喊冤，稱其是以2億元訂金買10億元的媒體部門，並非無本生意。