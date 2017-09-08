竹圍漁港劫船演練逼真 直昇機、巡防艇都出動

2017-09-08 19:03

［記者謝武雄／桃園報導］由台灣北部地區多個縣市、單位舉辦的「水環境暨海洋油污染緊急應變演練」今天下午在大園竹圍漁港舉行，現場模擬歹徒劫船導致船體受損漏油，演練項目包含港口防制劫船、海上油污圍堵、化學物質災害應變以及岸際油污染清除等，現場還動員直昇機、巡防艇，場面浩大逼真。

各項演練一氣呵成，從其中，港區防制劫船演練，由桃園市政府警察局指揮，啟動陸海空三方部隊，火速封鎖目標，並與歹徒進行模擬談判，並伺機採取攻堅行動，在港邊與歹徒打鬥、圍捕，整體演練流程極為逼真。

本次演練計有22個公私機關團體參加，同時出動內政部空勤總隊AS-365直昇機、海巡署2艘巡防艇及1艘救生艇、台灣中油公司3艘工作船，並動員桃園市政府警察局保安警察大隊，計有170人參演。

副市長游建華表示，桃園沿海的許厝港濕地、觀新藻礁等環境敏感區域，其生態環境特殊，更需要受到保護，而桃園沿海有國際船舶交會點、中油洩油浮筒，隱含海洋油污染風險，為了避免海洋油污染事件殃及環境，本次演練將許厝港濕地假設為首要保護標的，此次特別針對岸際的除污工作進行操演，包含細沙灘、礫石灘及人工結構物，也讓各縣、市應變體系的人員能熟悉作業流程。

昨天的演練活動，除桃園市政府各單位，內政部空勤總隊、海巡署等多個單位、基隆、台北、新北、新竹等縣市環保局，台灣中油公司桃園煉油廠、台電大潭電廠等22個單位共同參與。