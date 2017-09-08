被狗咬就燒它！神秘符咒「紙馬」 消災解厄神器

2017-09-08 18:35

〔記者佟振國／南投報導〕農曆7月到了，許多祭祀活動都會用到金紙，除了一般的四方金、福金，在傳統道教中，還有許多統稱為「紙馬」的神秘符咒，不論是消災解厄、補運添壽、財源廣進，各式圖文散發濃濃民俗色彩，不少人寧可信其有，也讓這項風俗習慣歷久不衰。

早期傳統道教信仰中，有許多神秘符咒，與民眾生活息息相關，埔里鎮已故藝術家王灝對風俗文化非常有興趣，生前收集數百張各式符咒，子女整理遺物時發現，特別提供給埔里鎮立圖書館收藏。

「銅蛇鐵狗」的紙錢功能是什麼？過去用在化解「小兒關煞」，還能真的用在被蛇、狗咬傷，家長想祈求受傷子女平安康復，就要燒這種符咒。

埔里圖書館說，早期社會普遍認為，小孩未成年前易遭遇鐵蛇、雷公、斷腸等「小兒36關煞」，幾乎都可對應到焚燒的「紙馬」，也有專用於註生娘娘、十二婆姐和閻王等，就連民間信仰中的凶神白虎、天狗等都有專屬「紙馬」，除了消災解厄，包括補運添壽、求財致富、迎神送神的符咒，可說是琳瑯滿目。

館方說，埔里以造紙聞名，「紙馬」因為祭祀過後即焚燒處理，因此，僅以竹材製紙，紙質較粗糙，隨著日治時期埔里造紙提升為書畫使用，「紙馬」越來越少見，因此，王灝老師收藏的手工「紙馬」顯得格外珍貴，館方會好好保存，也做未來文史研究之用。