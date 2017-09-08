「花媽」帶隊飛印尼 吉祥物萌力外交拚新南向

高雄市吉祥物花媽、高通通（右）與魷魚寶，兩個月內二度海外演出，展現萌力外交。（高雄市政府提供）

2017-09-08 18:20

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市「吉祥物軍團」花媽、高通通、魷魚寶8月首度海外演出，萌翻日本八王子之後，如今他們再度結合，跟隨高雄市政府訪問團走訪印尼望加錫市，透過獨特的吉祥物舞蹈，展現高雄的熱情，也宣示高雄力拚新南向的決心。

高雄市政府訪問團成員包括海洋局、秘書處代表與超人氣的吉祥物軍團，由副秘書長林英斌領軍，本週飛赴印尼展開「萌力外交」，並前往印尼望加錫市（Makassar），參與望加錫市6日到10日舉辦的年度盛會「國際八大主題節（F8 International Festival，簡稱F8節）」。

市府說明，高雄市昨天在瑞典哥德堡、南非開普敦、韓國仁川等市市長，以及望加錫市民及多位國際訪賓見證下，與望加錫市市長柏曼多（Pomanto），於F8節活動大舞台簽署締結姊妹市意向書，兩市共同宣示，今後將進一步於海洋漁業、文化計畫、教育、科技等領域展開更實質合作。

林英斌也當場邀請柏曼多市長，參與今年10月在高雄舉辦的生態交通全球盛典，為兩市朝向姊妹市締盟的友好關係，建立穩固基礎。

由花媽、高通通、魷魚寶等3個人氣吉祥物組成的吉祥物軍團，則在F8節活動中使出渾身解數，表演精心規劃的「Bravo Kaohsiung！ 高雄讚！」舞蹈，以動感活潑的肢體動作，向印尼大眾和各國貴賓，展現高雄兼具山海河港的地理特色，及熱情多元的人文風貌，不但獲全場觀眾喝采，更再次為高雄抓住世界的目光。