NASA進駐台中與外星人接觸？真相是...

NASA的空氣品質監控站，近日進駐東海大學校園，展開為期3個月的空品監控與分析。（圖擷取自環保署網站）

2017-09-08 18:26

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾在PTT爆卦稱，在東海大學校園發現一個神秘貨櫃屋，上面貼有美國太空總署（NASA）的標誌，懷疑台中市長林佳龍是否「開啟與外星人接觸」。不過，其實該貨櫃屋是NASA的空氣品質監控站，近日在環保署牽線下進駐東海大學校園，展開為期3個月的空品監控與分析，希望能釐清台中市發生能見度不良的原因。

環保署表示，我國細懸浮微粒質量濃度近年已有改善，卻常發生能見度不佳情形，推測可能是0.4-0.7微米之粒狀物數目眾多，在大氣中懸浮期較長所致，並受制於化學成分及形成機制等因素，為研究釐清，今年度委託國立中央大學及國立台北科技大學，辦理中部地區及南部地區能見度與細懸浮微粒相關性調查計畫。

環保署說，他們與NASA自民國95年起即密切的合作，從衛星與遙測、區域大氣監測等國際合作計畫，已有多年合作經驗及豐碩成果，本年度特別規劃，在與NASA的長期合作架構下，運用國際先進的科技設備及衛星遙測技術，與台中市政府攜手合作推動能見度與細懸浮微粒監測分析計畫，希望釐清細懸浮微粒形成機制與來源分析，進一步確認其與能見度相關性，落實空氣品質維護工作。

除了NASA的空氣品質監控車外，同時進駐東海大學校園的還有中央大學及台中市環保局的空氣品質監控站，3個監測站今天上午舉辦啟動儀式，將展開為期近3個月的空品監控與分析，盼能找出台中市空氣汙染的原因。