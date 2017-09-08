台中好湯溫泉季開始了 谷關23日辦浴衣嘉年華

2017-09-08 17:39

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中好湯溫泉季今天啟動，同時進行台日韓3國簽署溫泉交流合作的簽署，由副市長林陵三主持，將有一系列的活動，包括23日的「谷關遊街趣浴衣嘉年華」，還有「跨國溫泉護照集章」國際行銷活動。

今天啟動的2017台中好湯溫泉季，除了陸續與日本大分縣由布院、別府溫泉、鳥取縣三朝溫泉及昇龍道等溫泉區，簽署交流合作或締結姐妹湯，今年更邀請日本岐阜縣下呂溫泉區及南韓大田市儒城溫泉區一起加入，締結台日韓3國溫泉觀光交流合作協定，今日由林陵三見證協定書簽署，未來將跨國際合作，共同行銷溫泉。

林陵三表示，中台灣地區擁有豐富的溫泉天然資源，谷關溫泉則是台中3大溫泉區之一，23日將正式啟用「谷關溫泉區入口意象景觀暨泡腳池體驗廣場」，提供遊客駐足休憩體驗的新樂趣。

他說，今年好湯溫泉季活動內容很精彩，包括23日的「谷關遊街趣浴衣嘉年華」，活動特別邀請日本鳥取縣三朝溫泉區的「三朝三德山行者太鼓」，及「三朝小調舞蹈振興會」前來谷關參與表演，搭配中台灣地區的10個表演團體，谷關溫泉業者組成的隊伍也會加入遊街活動。

另一項活動是「跨國溫泉護照集章」國際行銷活動，共計有台日韓6個溫泉區、81家溫泉飯店業者參加，參與的民眾自即日起至明年6月30日前，完成6個溫泉區蓋滿10個戳章（每個溫泉區至少一個），前10名完成的民眾，將成為觀旅局的「2018台中花博會宣傳行銷大使」，並可獲得中台灣7日遊的免費食宿接待遊程，價值達7萬元。

台中市溫泉觀光協會理事長羅進洲表示，由於整個觀光大環境不好，谷關溫泉觀光客人潮比過去少1成5，但還是比市區的溫泉飯店好很多。

羅進洲表示，由於東南亞很熱，民眾不喜歡泡溫泉，因此溫泉業者將朝向東北亞吸引觀光客來努力，未來更努力要吸引歐美人士。

羅進洲並表示，由於日本政府支持日本溫泉業者可說日本溫泉具有療效，希望衛福部也能讓台灣溫泉業者宣傳溫泉有療效，不止是文化。