東南亞旅遊新體驗 麗星郵輪推3母港航線

2017-09-08 17:29

〔記者蕭玗欣／台北報導〕瞄準台灣市場，麗星郵輪旗下「天秤星號」9月起，推出馬來西亞吉隆坡（巴生港）、檳城與泰國普吉島的3母港航線，串聯大馬及泰國旅遊景點，每星期展開兩個航次，包括4天3夜吉隆坡（巴生港）—普吉島—檳城之旅，以及5天4夜吉隆坡（巴生港）—浮羅交怡—普吉島—檳城海上假期；旅客可自由選擇從巴生港出發，也能從檳城或普吉島啟航，享飛機加郵輪（FiyCruise））產品的方便性。

據交通部觀光局統計，亞洲是台灣出國目的地的主要地區，其中，馬來西亞和泰國都在國人出國目的地的前10名。以2016年來看，國人赴泰國、大馬人次加總近80萬。麗星郵輪天秤星號3母港航線，串聯馬來西亞及泰國，讓台灣旅客搭乘郵輪體驗東南亞旅遊新型態。

麗星郵輪總裁洪茂林表示，天秤星號的3母港策略，將推動東南亞郵輪客源市場的發展，讓亞太區旅客搭乘郵輪旅行更為便利，同時也將大力推廣「飛機加郵輪」產品，進一步促進亞太區跨境郵輪旅遊的發展。

麗星郵輪表示，吉隆坡是馬來西亞乃至東南亞區的重要門戶，預計2017年的入境遊客將高達3000萬人次，其完善的交通網絡，讓「天秤星號」可以輕鬆連接來自世界各地的旅客。而「天秤星號」的另一新增母港泰國普吉島，則是深受全球旅客歡迎的著名旅遊勝地，提供以普吉島為首選度假目的地的旅客新的度假選擇。

天秤星號樓高十層，排水量達4萬2285噸，船上娛樂設施選項多元，旅客可以欣賞現場世界級精彩表演，也能到精品廊及免稅店盡情購物，或參加體育、健身及康樂活動，到戶外泳池及按摩池放鬆身心，還有各式專業按摩服務和美容護理。