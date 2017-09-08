拒絕屠宰場！肉品市場遷烏日 說明會流會

2017-09-08 17:14

〔記者陳建志／台中報導〕台中市政府計畫將台中肉品市場遷到烏日，今天下午原定在東園里活動中心召開環境影響說明書送件前公開說明會，不過，反對興建屠宰場的民眾在四周懸掛「拒絕黑箱作業，拒當二等公民」白布條，更因說明會事先未發文借場地，拒絕讓相關人員入場，造成流會。經發局說，會補足相關程序，近日再度召開說明會。

市府計畫將台中市肉品市場遷至烏日，場址在東園、螺潭里，總面積約3.8公頃，今天下午依環評程序到地方召開說明會，不過，市議員吳瓊華、東園里長張有城、北里里長魏周森、溪埧里長陳登正等人以及數十民眾到場反對，高喊「拒絕屠宰場，還我體育場」表達心聲。

民眾還在活動中心四周懸掛「拒絕黑箱作業，拒當二等公民」、「誓死反對屠宰場」白布條，有人質疑說明會事前未發文借場地，無權使用，讓準備資料到場說明的顧問公司不得其門而入，說明會最後以流會收場。

市議員吳瓊華說，烏日已經有焚化爐，市府不應該將污染設施再設到這裡，要求市府在肉品市場現址原地改建，烏日不歡迎肉品市場，不需再召開說明會。東園里長張有城也說，肉品市場預定地原本是前縣府蓋焚化爐時，答應回饋地方的體育場用地，沒想到沒蓋體育場，卻想蓋屠宰場，無法接受將焚化爐、屠宰場和污水場都往這裡送，一定堅決反對到底！

經發局主秘蔡珍珍說，未來肉品市場將使用最新的屠宰設備，除了屠宰、肉品批發，並朝觀光工廠方向規劃，將可促進地方就業和商業發展。為了避免運豬車污染市區道路，也會興建銜接肉品市場到對岸環河路的東湖大橋，近日會補足相關程序，再度召開說明會，向民眾說明。

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