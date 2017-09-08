又見「藍色多瑙河」 臭水溝遭染料染得透徹

彰化市泰和路1段排水溝遭染料染成藍水溝。（圖擷取自彰化人大小事臉書）

2017-09-08 17:04

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市泰和路1段附近前的區域排水溝，今天中午溝面瞬間轉「藍」，「藍」得鮮豔，民眾看了可怕直覺偷排廢水，向彰化縣環保局舉發，環保局實地揪禍源，查出原來是上游的一家紙版裁切印刷工廠，藍色廢料流入水溝導致溝水染色，變成另類的「藍色多瑙河」。

今天中午12時50分許，彰化縣環保局接獲民眾陳情電話通報，隨即派員前往稽查，人員抵達現場，整條水溝仍有一小段都是藍水，但上游大排水溝水色清澈正常。

稽查人員於是沿著水溝查察，掀開一個個水溝蓋，查獲廢染料從上游1家紙版裁切印刷工廠流出，經查該廠約在今天早上接近中午時，工作人員完成印刷作業後，把製造過程產生的藍色廢水傾倒在場內洗手台，不料，廢水排放到廠外道路側溝，再流至下游大排水溝，讓溝渠瞬間變色。

環保局長江培根表示，該廠排放作業廢水致污染地面水體，涉嫌違反水污染防治法規定，環保局將依法告發至少3萬元以上罰鍰，並限期改善。

不過，江培根指出，紙版裁切印刷工廠雖非廢水強制列管的工廠，但今年起，彰化縣已公告工廠廢料納入水污染防治行為，這家紙版裁切印刷工廠就會被裁罰罰鍰。

江培根強調，這類廢料都不會有重金屬成份，對溝渠殺傷力不大，染色經由水流稀釋，顏色就會沖淡消失，民眾看到溝面變色，往往會害怕、觀感差，縣內類似這種舉發案件比例最高，水體檢驗結果大都合格。