花蓮監獄也拚綠能 年發電量可達50萬度

2017-09-08 17:05

［記者王峻祺／花蓮報導］法務部矯正署花蓮監獄在逾4千平方公尺大的屋頂上，打造一套太陽能光電系統，自今年3月動工後，9月3日正式完工，今舉行啟用儀式，未來將成為東部地區第1座綠能監獄，年發電量可達50萬度。

花蓮監獄去年與種電工程有限公司合作，由民間出資，在監獄舍房和行政大樓樓頂鋪設太陽能光電板，是矯正機關第2座、東部首座綠能監獄，每年約可產出50萬度電，售電後獲益300萬元，並依比例配分獲利45萬元。

種電公司董事長吳力宏說，4718平方公尺的光電板鋪設面積，斥資3000萬元打造、耗時半年完工，因建物頂樓為八卦形，加上原有漏水問題必須處理，增加施工難度，另因在監獄內，還需配合受刑人時間、進出管制等，每天實際施工只有5小時，雖增加人力成本，但也為花蓮綠能建設邁出重要一步。

他強調，太陽能光電板也有隔熱效果，為監獄場舍降溫設施2至3度，可節約能源與電費支出，因與台電電網併聯，每年50萬度的發電量，能夠以每度約6元回售台電，獲益300萬元，其中15％則配分給花蓮監獄。

花蓮縣長傅崐萁今受邀出席光電系統啟用儀式時，強調乾淨能源能讓花蓮有更少污染並提高生活品質，相當高興花蓮監獄能夠成為一座綠能監獄。