三義木雕藝術節 慢城山宴開放認桌

2017-09-08 16:34

〔記者張勳騰／苗栗報導〕2017苗栗縣三義木雕藝術節系列活動，將於10月1開幕當天上午在木雕博物館廣場，辦理「慢城山宴」認桌活動，即日起到15日受理認桌，有興趣的遊客可到三義小城做客，體驗濃濃的客家風情。

三義木雕博物館人員指出，「親手刻製魯班筷，享用慢城山宴」，提供民眾體驗手做樂趣，餐前親手體驗三義木工藝，做出專屬於自己的魯班筷；再搭配客家四炆四炒、道地粄條、客家米食共10道美食，讓遊客品嘗道地的客家料理。一桌10人份，每桌2500元，預計開放50桌，額滿為止。

  • 圖為傳統客家料理「四炆四炒」。（記者張勳騰攝）

    圖為傳統客家料理「四炆四炒」。（記者張勳騰攝）

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