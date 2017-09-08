豐原閒置國有地闢建停車場 10月底可望開放

2017-09-08 16:26

〔記者李忠憲／台中報導〕豐原中興里停車位缺乏，民眾將車停放巷弄內卻影響消防安全，台中市政府經與國有財產署協商，利用閒置國有土地闢建臨時停車場，同時解決當地消防通道不足問題。中市交通局長王義川表示，停車場最快10月底就可開放。

豐原市區道路狹小，停車空間嚴重不足，中興里居民因此將車輛停放巷弄內，但巷弄寬度不足，停放車輛後導致救災救護車輛進出有困難，影響消防安全。市府為此與國有財產署協商，將閒置的中興里仁德邨國有土地闢建為臨時停車場，供周邊居民停車，同時留設消防通道，今年7月已開始動工。

交通局長王義川、時代力量立委洪慈庸、市議員翁美春、陳清龍等人也前往現場視察，了解工程進度。

王義川表示，豐原區域人口稠密、商業活動力強，停車需求高但供給少。市府積極協商辦理停車場合作闢建，今年7月13日簽訂契約，目前工程已進行，將可提供約130格汽車格、98格機車格，最快10月31日開放。

王義川說，市府也將持續檢討各地區汽機車停車供需狀況，採「先供給再管理」適時增加停車格位。目前規劃既有停車場興建立體停車場地點，包括西區大益停車場、豐原區育英路立體停車場、中區興中立體停車場等。市府也已全面清查閒置公共設施用地，將利用空地闢建臨時停車場，改善停車秩序。